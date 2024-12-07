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Объем продаж элитного шотландского виски в мире упал на 34%, пишут СМИ - 07.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Объем продаж элитного шотландского виски в мире упал на 34%, пишут СМИ
Объем продаж элитного шотландского виски в мире упал на 34%, пишут СМИ - 07.12.2024, ПРАЙМ
Объем продаж элитного шотландского виски в мире упал на 34%, пишут СМИ
Продажи коллекционного шотландского виски по всему миру сократились в объеме в течение года на 34%, сообщает в субботу газета Financial Times со ссылкой на... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T18:33+0300
2024-12-07T18:34+0300
экономика
поставки виски
виски
шотландия
алкоголь
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Продажи коллекционного шотландского виски по всему миру сократились в объеме в течение года на 34%, сообщает в субботу газета Financial Times со ссылкой на информацию шотландского инвестбанка Noble &amp; Co. "Количество бутылок виски, проданных по всему миру по цене более 1000 фунтов стерлингов, сократилось на 34 процента в натуральном выражении и на 40 процентов в стоимостном выражении за годовой период, закончившийся 1 октября", - сказано в статье. Отмечается, что новые данные свидетельствуют об ускорении падения продаж в стоимостном выражении на 7% по сравнению с прошлогодними показателями, несмотря на рост объема продаж на 10%. Как напоминает издание, интерес к инвестициям в редкие односолодовые виски возрос во время низких процентных ставок и смягчения политики центральных банков после финансового кризиса, что подтолкнуло инвесторов искать альтернативные классы активов, в которые можно вложить средства. Однако, как пишет газета со ссылкой на представителя банка Данкана Макфадзина, период высокой инфляции и процентных ставок после пандемии COVID-19 подорвал спрос на дорогие коллекционные товары, как редкие элитный виски. "Торговый пузырь изысканного и редкого шотландского виски, который существовал так долго, вероятно, наконец лопнул", - цитирует его издание. Кроме того, согласно данным Ассоциации шотландского виски, в первой половине этого года экспорт элитного напитка сократился на 18% в стоимостном выражении и на 10% в натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом, сказано в статье.
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поставки виски, виски, шотландия, алкоголь
Экономика, поставки виски, виски, ШОТЛАНДИЯ, алкоголь
18:33 07.12.2024 (обновлено: 18:34 07.12.2024)
 
Объем продаж элитного шотландского виски в мире упал на 34%, пишут СМИ

FT: объем продаж элитного шотландского виски в мире сократился за год на 34%

© fotolia.com / Africa Studio%Виски
%Виски - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
© fotolia.com / Africa Studio
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Продажи коллекционного шотландского виски по всему миру сократились в объеме в течение года на 34%, сообщает в субботу газета Financial Times со ссылкой на информацию шотландского инвестбанка Noble & Co.
"Количество бутылок виски, проданных по всему миру по цене более 1000 фунтов стерлингов, сократилось на 34 процента в натуральном выражении и на 40 процентов в стоимостном выражении за годовой период, закончившийся 1 октября", - сказано в статье.
Отмечается, что новые данные свидетельствуют об ускорении падения продаж в стоимостном выражении на 7% по сравнению с прошлогодними показателями, несмотря на рост объема продаж на 10%.
Как напоминает издание, интерес к инвестициям в редкие односолодовые виски возрос во время низких процентных ставок и смягчения политики центральных банков после финансового кризиса, что подтолкнуло инвесторов искать альтернативные классы активов, в которые можно вложить средства.
Однако, как пишет газета со ссылкой на представителя банка Данкана Макфадзина, период высокой инфляции и процентных ставок после пандемии COVID-19 подорвал спрос на дорогие коллекционные товары, как редкие элитный виски. "Торговый пузырь изысканного и редкого шотландского виски, который существовал так долго, вероятно, наконец лопнул", - цитирует его издание.
Кроме того, согласно данным Ассоциации шотландского виски, в первой половине этого года экспорт элитного напитка сократился на 18% в стоимостном выражении и на 10% в натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом, сказано в статье.
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Экономикапоставки вискивискиШОТЛАНДИЯалкоголь
 
 
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