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Объем продаж элитного шотландского виски в мире упал на 34%, пишут СМИ

Объем продаж элитного шотландского виски в мире упал на 34%, пишут СМИ - 07.12.2024, ПРАЙМ

Объем продаж элитного шотландского виски в мире упал на 34%, пишут СМИ

Продажи коллекционного шотландского виски по всему миру сократились в объеме в течение года на 34%, сообщает в субботу газета Financial Times со ссылкой на... | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T18:33+0300

2024-12-07T18:33+0300

2024-12-07T18:34+0300

экономика

поставки виски

виски

шотландия

алкоголь

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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Продажи коллекционного шотландского виски по всему миру сократились в объеме в течение года на 34%, сообщает в субботу газета Financial Times со ссылкой на информацию шотландского инвестбанка Noble & Co. "Количество бутылок виски, проданных по всему миру по цене более 1000 фунтов стерлингов, сократилось на 34 процента в натуральном выражении и на 40 процентов в стоимостном выражении за годовой период, закончившийся 1 октября", - сказано в статье. Отмечается, что новые данные свидетельствуют об ускорении падения продаж в стоимостном выражении на 7% по сравнению с прошлогодними показателями, несмотря на рост объема продаж на 10%. Как напоминает издание, интерес к инвестициям в редкие односолодовые виски возрос во время низких процентных ставок и смягчения политики центральных банков после финансового кризиса, что подтолкнуло инвесторов искать альтернативные классы активов, в которые можно вложить средства. Однако, как пишет газета со ссылкой на представителя банка Данкана Макфадзина, период высокой инфляции и процентных ставок после пандемии COVID-19 подорвал спрос на дорогие коллекционные товары, как редкие элитный виски. "Торговый пузырь изысканного и редкого шотландского виски, который существовал так долго, вероятно, наконец лопнул", - цитирует его издание. Кроме того, согласно данным Ассоциации шотландского виски, в первой половине этого года экспорт элитного напитка сократился на 18% в стоимостном выражении и на 10% в натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом, сказано в статье.

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поставки виски, виски, шотландия, алкоголь