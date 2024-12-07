https://1prime.ru/20241207/viza-853410471.html

Кабмин расширил перечень стран, которым доступна электронная виза

Кабмин расширил перечень стран, которым доступна электронная виза - 07.12.2024, ПРАЙМ

Кабмин расширил перечень стран, которым доступна электронная виза

Правительство России расширило список стран, граждане которых могут получить электронную визу для въезда в страну. | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T11:09+0300

2024-12-07T11:09+0300

2024-12-07T11:20+0300

россия

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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Правительство России расширило список стран, граждане которых могут получить электронную визу для въезда в страну.В список были добавлены 13 новых стран, включая Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иорданию, Кению, Папуа-Новую Гвинею, Сент-Люсию, Тонгу, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини и Зимбабве. Однако из списка были исключены Сербия и Андорра, с которыми заключены безвизовые соглашения. Теперь в список входят 64 страны.Система электронных виз начала действовать с августа 2023 года. Визы могут быть получены на официальном портале МИД России для различных целей, включая туристические, деловые, гуманитарные и гостевые поездки. Для получения электронной визы необходимо представить приглашение или бронь отеля и другие документы. Электронная виза может быть получена за срок не более четырех дней, а детям до шести лет визы выдаются бесплатно.

https://1prime.ru/20241206/inostrantsy-853405623.html

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