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Кабмин расширил перечень стран, которым доступна электронная виза - 07.12.2024, ПРАЙМ
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Кабмин расширил перечень стран, которым доступна электронная виза
Кабмин расширил перечень стран, которым доступна электронная виза - 07.12.2024, ПРАЙМ
Кабмин расширил перечень стран, которым доступна электронная виза
Правительство России расширило список стран, граждане которых могут получить электронную визу для въезда в страну. | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T11:09+0300
2024-12-07T11:20+0300
россия
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Правительство России расширило список стран, граждане которых могут получить электронную визу для въезда в страну.В список были добавлены 13 новых стран, включая Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иорданию, Кению, Папуа-Новую Гвинею, Сент-Люсию, Тонгу, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини и Зимбабве. Однако из списка были исключены Сербия и Андорра, с которыми заключены безвизовые соглашения. Теперь в список входят 64 страны.Система электронных виз начала действовать с августа 2023 года. Визы могут быть получены на официальном портале МИД России для различных целей, включая туристические, деловые, гуманитарные и гостевые поездки. Для получения электронной визы необходимо представить приглашение или бронь отеля и другие документы. Электронная виза может быть получена за срок не более четырех дней, а детям до шести лет визы выдаются бесплатно.
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РОССИЯ
11:09 07.12.2024 (обновлено: 11:20 07.12.2024)
 
Кабмин расширил перечень стран, которым доступна электронная виза

Россия расширила перечень стран, которым доступна единая электронная виза

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Правительство России расширило список стран, граждане которых могут получить электронную визу для въезда в страну.
В список были добавлены 13 новых стран, включая Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иорданию, Кению, Папуа-Новую Гвинею, Сент-Люсию, Тонгу, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини и Зимбабве. Однако из списка были исключены Сербия и Андорра, с которыми заключены безвизовые соглашения. Теперь в список входят 64 страны.
Система электронных виз начала действовать с августа 2023 года. Визы могут быть получены на официальном портале МИД России для различных целей, включая туристические, деловые, гуманитарные и гостевые поездки. Для получения электронной визы необходимо представить приглашение или бронь отеля и другие документы. Электронная виза может быть получена за срок не более четырех дней, а детям до шести лет визы выдаются бесплатно.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
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