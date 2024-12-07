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В МЭР оценили ситуацию с отказами во въезде россиян на границе Мексики - 07.12.2024, ПРАЙМ
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В МЭР оценили ситуацию с отказами во въезде россиян на границе Мексики
В МЭР оценили ситуацию с отказами во въезде россиян на границе Мексики - 07.12.2024, ПРАЙМ
В МЭР оценили ситуацию с отказами во въезде россиян на границе Мексики
Участившиеся случаи отказов во въезде туристов из России на границе Мексики не носят массового характера, российское посольство следит за ситуацией, сообщил... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T09:35+0300
2024-12-07T09:35+0300
россия
мексика
туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - ПРАЙМ. Участившиеся случаи отказов во въезде туристов из России на границе Мексики не носят массового характера, российское посольство следит за ситуацией, сообщил журналистам директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Она не массовая, и наше посольство в Мексике тоже следит за этой ситуацией… На самом деле она была всегда. Тут вопрос просто в мексиканских пограничниках, которые сверяют цель визита, и по определенным своим каким-то решениям или какой-то определенной своей информации, которая есть, они некоторых граждан не пускают. Не сказать, что это постоянная такая история, просто есть процент туристов, которых не пускают, часто это из-за каких-то ошибок в анкетах, когда ставят неправильную цель визита", - сообщил Кондратьев в кулуарах Петербургского международного туристского форума "Travel Hub. Путешествуй!". Накануне в Ассоциации туроператоров России сообщили, что посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас встретился с туроператорами по поводу решения проблем, связанных с участившимися случаями отказов во въезде туристов из России на границе Мексики. Там уточнили, что по ее итогам было принято решение разработать совместный гайд в помощь туристам, где будут рассмотрены вопросы, которые им могут задавать на границе. В начале декабря в пресс-службе Российского союза туриндустрии сообщили, что 14 российских туроператоров направили послу Мексики в РФ коллективное письмо с просьбой разъяснить требования к туристам, что было вызвано участившимися отказами во въезде российских путешественников.
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россия, мексика, туризм
РОССИЯ, МЕКСИКА, Туризм
09:35 07.12.2024
 
В МЭР оценили ситуацию с отказами во въезде россиян на границе Мексики

МЭР: ситуация с отказами во въезде россиян на границе Мексики не массовая

© РИА Новости . Мария Плотникова | Перейти в медиабанкСтраны мира. Мексика
Страны мира. Мексика - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Мария Плотникова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - ПРАЙМ. Участившиеся случаи отказов во въезде туристов из России на границе Мексики не носят массового характера, российское посольство следит за ситуацией, сообщил журналистам директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"Она не массовая, и наше посольство в Мексике тоже следит за этой ситуацией… На самом деле она была всегда. Тут вопрос просто в мексиканских пограничниках, которые сверяют цель визита, и по определенным своим каким-то решениям или какой-то определенной своей информации, которая есть, они некоторых граждан не пускают. Не сказать, что это постоянная такая история, просто есть процент туристов, которых не пускают, часто это из-за каких-то ошибок в анкетах, когда ставят неправильную цель визита", - сообщил Кондратьев в кулуарах Петербургского международного туристского форума "Travel Hub. Путешествуй!".
Накануне в Ассоциации туроператоров России сообщили, что посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас встретился с туроператорами по поводу решения проблем, связанных с участившимися случаями отказов во въезде туристов из России на границе Мексики. Там уточнили, что по ее итогам было принято решение разработать совместный гайд в помощь туристам, где будут рассмотрены вопросы, которые им могут задавать на границе.
В начале декабря в пресс-службе Российского союза туриндустрии сообщили, что 14 российских туроператоров направили послу Мексики в РФ коллективное письмо с просьбой разъяснить требования к туристам, что было вызвано участившимися отказами во въезде российских путешественников.
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