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Финансист предупредил об опасности ложных новогодних вкладов

Финансист предупредил об опасности ложных новогодних вкладов - 07.12.2024, ПРАЙМ

Финансист предупредил об опасности ложных новогодних вкладов

Декбрь – привычное время для новогодних предложений банков по вкладам. Ждать ли их в этом году, или кредитные организации уже исчерпали запас щедрости, а также... | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T02:02+0300

2024-12-07T02:02+0300

2024-12-07T02:02+0300

лазарь бадалов

финансы

банки

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МОСКВА, 7 дек – ПРАЙМ. Декбрь – привычное время для новогодних предложений банков по вкладам. Ждать ли их в этом году, или кредитные организации уже исчерпали запас щедрости, а также как отличить настоящее выгодное предложение от маркетинговой разводки, агентству "Прайм" рассказал финансист Лазарь Бадалов.Российские банки традиционно в конце года анонсируют новогодние предложения по банковским вкладам. В банках знают, что многие россияне по итогам года получают премии и не спешат сразу тратить эти деньги."Поэтому банкиры готовят выгодные предложения для этой категории. Добавляют процент зарплатным клиентам, предлагают ставку выше для новых вкладчиков или просто устанавливают выше процент на период декабрь-январь", - пояснил эксперт.В этом году предновогодний период совпал с ростом ключевой ставки и увеличением спроса на банковские вклады. Следовательно, банкам оказалось удобно совмещать новогодние предложения и рост ставок, вызванный ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ.Получается, что ставки по вкладам растут с конца лета из-за роста ключевой ставки, а в конце года банки анонсируют этот рост как новогодние акции.С другой стороны, для вкладчика не так критично, по какой причине банки предлагают сейчас более высокий процент по вкладам, главное чтобы он его устроил и не было обмана, рассуждает финансист.Бывает, что под видом таких акций предлагают комбинированные вклады – совмещенные с инвестпродуктами и страхованием. В этом случае доход будет привязан к результатам финансового продукта. Сами по себе комбинированные продукты не являются гарантией высоких доходов, можно вовсе оказаться в убытке.Еще одна особенность, которая может ввести клиентов в заблуждение - плавающие ставки. Банки практикуют такие варианты и могут устанавливать более высокий процент на часть срока действия вклада, а на другую часть ставка будет уже ниже. "Поэтому, открывая вклад в банке, следует внимательно ознакомиться с условиями и быть осторожными к слишком щедрым предложениям", - предупредил Бадалов.

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лазарь бадалов, финансы, банки