https://1prime.ru/20241207/voprosy-853416028.html
Начался сбор вопросов к прямой линии Путина
Начался сбор вопросов к прямой линии Путина - 07.12.2024, ПРАЙМ
Начался сбор вопросов к прямой линии Путина
Сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) начал принимать вопросы для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. В этом убедился корреспондент РИА... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T19:01+0300
2024-12-07T19:01+0300
2024-12-07T19:30+0300
россия
владимир путин
"прямая линия" президента рф
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) начал принимать вопросы для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. В этом убедился корреспондент РИА Новости. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Чтобы задать вопрос, следует зарегистрироваться на сайте. Можно оставить вопрос как в виде текста, так и записать видеообращение. Обратиться президенту РФ также можно по телефону 8-800-200-40-40, бесплатно и круглосуточно. Если линия занята, сообщение примет автоответчик и его обработают чуть позже. Есть возможность видеозвонка через сайт, также задать вопрос можно посредством мобильного приложения. Кроме того, текстовые и видеовопросы президенту можно отправить и через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Официальные группы программы – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu, там сбор вопросов тоже стартовал, проверил корреспондент РИА Новости. Прием вопросов продлится вплоть до окончания программы 19 декабря.
https://1prime.ru/20241206/sistema-853403964.html
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россия, владимир путин, "прямая линия" президента рф
РОССИЯ, Владимир Путин, "Прямая линия" президента РФ
Начался сбор вопросов к прямой линии Путина
Сайт moskva-putinu.ru начал собирать вопросы для прямой линии с Путиным
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) начал принимать вопросы для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. В этом убедился корреспондент РИА Новости.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени.
Чтобы задать вопрос, следует зарегистрироваться на сайте. Можно оставить вопрос как в виде текста, так и записать видеообращение.
Обратиться президенту РФ также можно по телефону 8-800-200-40-40, бесплатно и круглосуточно. Если линия занята, сообщение примет автоответчик и его обработают чуть позже.
Есть возможность видеозвонка через сайт, также задать вопрос можно посредством мобильного приложения.
Кроме того, текстовые и видеовопросы президенту можно отправить и через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Официальные группы программы – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu, там сбор вопросов тоже стартовал, проверил корреспондент РИА Новости.
Прием вопросов продлится вплоть до окончания программы 19 декабря.
Путин поручил создать информационную систему для юридической помощи