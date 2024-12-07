https://1prime.ru/20241207/voprosy-853416028.html

Начался сбор вопросов к прямой линии Путина

Начался сбор вопросов к прямой линии Путина - 07.12.2024, ПРАЙМ

Начался сбор вопросов к прямой линии Путина

Сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) начал принимать вопросы для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. В этом убедился корреспондент РИА... | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T19:01+0300

2024-12-07T19:01+0300

2024-12-07T19:30+0300

россия

владимир путин

"прямая линия" президента рф

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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) начал принимать вопросы для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. В этом убедился корреспондент РИА Новости. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Чтобы задать вопрос, следует зарегистрироваться на сайте. Можно оставить вопрос как в виде текста, так и записать видеообращение. Обратиться президенту РФ также можно по телефону 8-800-200-40-40, бесплатно и круглосуточно. Если линия занята, сообщение примет автоответчик и его обработают чуть позже. Есть возможность видеозвонка через сайт, также задать вопрос можно посредством мобильного приложения. Кроме того, текстовые и видеовопросы президенту можно отправить и через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Официальные группы программы – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu, там сбор вопросов тоже стартовал, проверил корреспондент РИА Новости. Прием вопросов продлится вплоть до окончания программы 19 декабря.

https://1prime.ru/20241206/sistema-853403964.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, "прямая линия" президента рф