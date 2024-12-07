Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Начался сбор вопросов к прямой линии Путина - 07.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241207/voprosy-853416028.html
Начался сбор вопросов к прямой линии Путина
Начался сбор вопросов к прямой линии Путина - 07.12.2024, ПРАЙМ
Начался сбор вопросов к прямой линии Путина
Сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) начал принимать вопросы для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. В этом убедился корреспондент РИА... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T19:01+0300
2024-12-07T19:30+0300
россия
владимир путин
"прямая линия" президента рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853171702_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_6dc6be6cf1c751f2604b56129f0af4b3.jpg
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) начал принимать вопросы для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. В этом убедился корреспондент РИА Новости. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Чтобы задать вопрос, следует зарегистрироваться на сайте. Можно оставить вопрос как в виде текста, так и записать видеообращение. Обратиться президенту РФ также можно по телефону 8-800-200-40-40, бесплатно и круглосуточно. Если линия занята, сообщение примет автоответчик и его обработают чуть позже. Есть возможность видеозвонка через сайт, также задать вопрос можно посредством мобильного приложения. Кроме того, текстовые и видеовопросы президенту можно отправить и через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Официальные группы программы – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu, там сбор вопросов тоже стартовал, проверил корреспондент РИА Новости. Прием вопросов продлится вплоть до окончания программы 19 декабря.
https://1prime.ru/20241206/sistema-853403964.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853171702_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_0e363f24a4bd82f618183e8b018a2e98.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, "прямая линия" президента рф
РОССИЯ, Владимир Путин, "Прямая линия" президента РФ
19:01 07.12.2024 (обновлено: 19:30 07.12.2024)
 
Начался сбор вопросов к прямой линии Путина

Сайт moskva-putinu.ru начал собирать вопросы для прямой линии с Путиным

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) начал принимать вопросы для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. В этом убедился корреспондент РИА Новости.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени.
Чтобы задать вопрос, следует зарегистрироваться на сайте. Можно оставить вопрос как в виде текста, так и записать видеообращение.
Обратиться президенту РФ также можно по телефону 8-800-200-40-40, бесплатно и круглосуточно. Если линия занята, сообщение примет автоответчик и его обработают чуть позже.
Есть возможность видеозвонка через сайт, также задать вопрос можно посредством мобильного приложения.
Кроме того, текстовые и видеовопросы президенту можно отправить и через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Официальные группы программы – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu, там сбор вопросов тоже стартовал, проверил корреспондент РИА Новости.
Прием вопросов продлится вплоть до окончания программы 19 декабря.
Президент Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
Путин поручил создать информационную систему для юридической помощи
Вчера, 20:00
 
РОССИЯВладимир Путин"Прямая линия" президента РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала