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В США забили тревогу из-за произошедшего с артиллерией ВСУ - 07.12.2024, ПРАЙМ
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В США забили тревогу из-за произошедшего с артиллерией ВСУ
В США забили тревогу из-за произошедшего с артиллерией ВСУ - 07.12.2024, ПРАЙМ
В США забили тревогу из-за произошедшего с артиллерией ВСУ
Украинская артиллерия, вооруженная американскими гаубицами M777, изнашивается и теряется из-за постоянных обстрелов, говорится в статье американского издания... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T11:01+0300
2024-12-07T11:01+0300
вооружения
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Украинская артиллерия, вооруженная американскими гаубицами M777, изнашивается и теряется из-за постоянных обстрелов, говорится в статье американского издания The National Interest."Их орудия сталкиваются с двумя угрозами — износом и боевыми потерями", — заметили авторы материала.Ранее Командир группы бригады специального назначения Южного военного округа также отметил, что у ВСУ сейчас есть много артиллерийских снарядов, которые не разрываются. Он связал это с низким уровнем подготовки украинских артиллеристов, большими потерями и возможным снижением качества поставляемых Западом снарядов.
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сша, всу
Вооружения, США, ВСУ
11:01 07.12.2024
 
В США забили тревогу из-за произошедшего с артиллерией ВСУ

NI: ВСУ изнашивают и теряют американские 155-мм гаубицы M777

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ЦВО на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа пушки 2А36 Гиацинт-Б ЦВО на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
Боевая работа пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ЦВО на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Украинская артиллерия, вооруженная американскими гаубицами M777, изнашивается и теряется из-за постоянных обстрелов, говорится в статье американского издания The National Interest.
"Их орудия сталкиваются с двумя угрозами — износом и боевыми потерями", — заметили авторы материала.
Ранее Командир группы бригады специального назначения Южного военного округа также отметил, что у ВСУ сейчас есть много артиллерийских снарядов, которые не разрываются. Он связал это с низким уровнем подготовки украинских артиллеристов, большими потерями и возможным снижением качества поставляемых Западом снарядов.
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