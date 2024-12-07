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В США забили тревогу из-за произошедшего с артиллерией ВСУ

В США забили тревогу из-за произошедшего с артиллерией ВСУ - 07.12.2024, ПРАЙМ

В США забили тревогу из-за произошедшего с артиллерией ВСУ

Украинская артиллерия, вооруженная американскими гаубицами M777, изнашивается и теряется из-за постоянных обстрелов, говорится в статье американского издания... | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T11:01+0300

2024-12-07T11:01+0300

2024-12-07T11:01+0300

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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Украинская артиллерия, вооруженная американскими гаубицами M777, изнашивается и теряется из-за постоянных обстрелов, говорится в статье американского издания The National Interest."Их орудия сталкиваются с двумя угрозами — износом и боевыми потерями", — заметили авторы материала.Ранее Командир группы бригады специального назначения Южного военного округа также отметил, что у ВСУ сейчас есть много артиллерийских снарядов, которые не разрываются. Он связал это с низким уровнем подготовки украинских артиллеристов, большими потерями и возможным снижением качества поставляемых Западом снарядов.

https://1prime.ru/20241206/evropa-853379874.html

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