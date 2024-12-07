https://1prime.ru/20241207/vsu-853410355.html
В США забили тревогу из-за произошедшего с артиллерией ВСУ
В США забили тревогу из-за произошедшего с артиллерией ВСУ - 07.12.2024, ПРАЙМ
В США забили тревогу из-за произошедшего с артиллерией ВСУ
Украинская артиллерия, вооруженная американскими гаубицами M777, изнашивается и теряется из-за постоянных обстрелов, говорится в статье американского издания... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T11:01+0300
2024-12-07T11:01+0300
2024-12-07T11:01+0300
вооружения
сша
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/05/853351669_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_1e579e75c7b0145bbc826a7868486d98.jpg
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Украинская артиллерия, вооруженная американскими гаубицами M777, изнашивается и теряется из-за постоянных обстрелов, говорится в статье американского издания The National Interest."Их орудия сталкиваются с двумя угрозами — износом и боевыми потерями", — заметили авторы материала.Ранее Командир группы бригады специального назначения Южного военного округа также отметил, что у ВСУ сейчас есть много артиллерийских снарядов, которые не разрываются. Он связал это с низким уровнем подготовки украинских артиллеристов, большими потерями и возможным снижением качества поставляемых Западом снарядов.
https://1prime.ru/20241206/evropa-853379874.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/05/853351669_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_4dc467599ed66073c1334d25b9778368.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, всу
В США забили тревогу из-за произошедшего с артиллерией ВСУ
NI: ВСУ изнашивают и теряют американские 155-мм гаубицы M777
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ.
Украинская артиллерия, вооруженная американскими гаубицами M777, изнашивается и теряется из-за постоянных обстрелов, говорится
в статье американского издания The National Interest.
"Их орудия сталкиваются с двумя угрозами — износом и боевыми потерями", — заметили авторы материала.
Ранее Командир группы бригады специального назначения Южного военного округа также отметил, что у ВСУ сейчас есть много артиллерийских снарядов, которые не разрываются. Он связал это с низким уровнем подготовки украинских артиллеристов, большими потерями и возможным снижением качества поставляемых Западом снарядов.
"Не готова воевать". Экс-чиновник США неожиданно высказался о Европе