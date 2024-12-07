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В Раде рассказали, как командиры ВСУ вымогают деньги у военнослужащих - 07.12.2024, ПРАЙМ
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В Раде рассказали, как командиры ВСУ вымогают деньги у военнослужащих
В Раде рассказали, как командиры ВСУ вымогают деньги у военнослужащих - 07.12.2024, ПРАЙМ
В Раде рассказали, как командиры ВСУ вымогают деньги у военнослужащих
Командиры подразделений Вооруженных Сил Украины (ВСУ) вымогают деньги у военных. Об этом заявила депутат верховной рады Анна Скороход. | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T12:34+0300
2024-12-07T12:34+0300
политика
всу
украина
верховная рада
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Командиры подразделений Вооруженных Сил Украины (ВСУ) вымогают деньги у военных. Об этом заявила депутат верховной рады Анна Скороход."Требуют деньги с военных. У меня в день по 2-3 обращения..., что внутри взводов, рот, бригад, требуют деньги. Просто сдай в общую кассу. И суммы: если раньше это были суммы до 5 тысяч гривен (120,7 доллара – ред.), то сейчас это от 25 тысяч (603,5 доллара – ред.)",— цитирует парламентария издание "Страна.ua".Те, кто отказывается платить, отправляются на передовую, на самые сложные и опсные позиции. Суммы, которые требуются, увеличились с 5 тысяч гривен до 25 тысяч гривен. Помимо этого, Скороход также заявила о системной коррупции в ВСУ, которая позволяет военнослужащим избежать службы на передовой или купить отпуск.
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всу, украина, верховная рада
Политика, ВСУ, УКРАИНА, Верховная рада
12:34 07.12.2024
 
В Раде рассказали, как командиры ВСУ вымогают деньги у военнослужащих

Депутат Скороход: командиры подразделений ВСУ вымогают у военнослужащих деньги

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Командиры подразделений Вооруженных Сил Украины (ВСУ) вымогают деньги у военных. Об этом заявила депутат верховной рады Анна Скороход.
"Требуют деньги с военных. У меня в день по 2-3 обращения..., что внутри взводов, рот, бригад, требуют деньги. Просто сдай в общую кассу. И суммы: если раньше это были суммы до 5 тысяч гривен (120,7 доллара – ред.), то сейчас это от 25 тысяч (603,5 доллара – ред.)",— цитирует парламентария издание "Страна.ua".
Те, кто отказывается платить, отправляются на передовую, на самые сложные и опсные позиции. Суммы, которые требуются, увеличились с 5 тысяч гривен до 25 тысяч гривен. Помимо этого, Скороход также заявила о системной коррупции в ВСУ, которая позволяет военнослужащим избежать службы на передовой или купить отпуск.
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
В Раде заявили о готовящихся кадровых перестановках на Украине
10:32
 
ПолитикаВСУУКРАИНАВерховная рада
 
 
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