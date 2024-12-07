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Стало известно, почему заправка машины до полного бака может быть опасной - 07.12.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, почему заправка машины до полного бака может быть опасной
Стало известно, почему заправка машины до полного бака может быть опасной - 07.12.2024, ПРАЙМ
Стало известно, почему заправка машины до полного бака может быть опасной
В ряде случаев полная заправка топливного бака машины может привести к нежелательным последствиям, сообщил портал Naavtotrasse.ru со ссылкой на автоэкспертов. | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T20:38+0300
2024-12-07T20:38+0300
россия
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азс
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. В ряде случаев полная заправка топливного бака машины может привести к нежелательным последствиям, сообщил портал Naavtotrasse.ru со ссылкой на автоэкспертов.Отмечается, что заправлять автомобиль следует так, чтобы в баке оставался свободный объем примерно около 10 литров. Данная рекомендация в основном относится к бензину, так как он имеет свойство выделять пары. Несмотря на то, что современные модели машин, как правило, обладают системой вентиляции, заправленной под завязку емкости она не поможет. Бензин будет расширяться при высоких температурах, что в конечном итоге может привести к появлению на баке микротрещин. В основном этому подвержены пластиковые баки, в металлических пары будут скапливаться в заливной гофре. Рекомендуется заправлять бак неполностью во избежание проблем от просроченного топлива. При достаточно редком использовании машины остаток топлива в баке может стать непригодным к использованию, утратить присадки и октановое число. По мнению автоэкспертов, лучше посещать АЗС чаще и заправлять объем на пару ближайших поездок. Также рекомендуется учитывать увеличение массы машины после заправки. При полном баке она может вырасти на 50 — 70 килограммов, что сделает авто тяжелее и повлияет на его ходовые характеристики и расход топлива.Кроме того, автоэксперты предупредили о случаях с некачественным топливом. По их словам, на некоторых АЗС в России по-прежнему продают некачественное горючее. Если залить 10-20 литров такого топлива и оно смешается с аналогичным объемом нормального, то ничего критичного, скорее всего, не произойдет. При полностью заправленном некачественным топливом баке двигатель может выйти из строя или пострадает топливная система, говорится в материале.
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россия, аи-95, азс
РОССИЯ, Аи-95, АЗС
20:38 07.12.2024
 
Стало известно, почему заправка машины до полного бака может быть опасной

Эксперты объяснили, чем грозит заправка автомобиля до полного бака

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкТопливный пистолет на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке
Топливный пистолет на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. В ряде случаев полная заправка топливного бака машины может привести к нежелательным последствиям, сообщил портал Naavtotrasse.ru со ссылкой на автоэкспертов.
Отмечается, что заправлять автомобиль следует так, чтобы в баке оставался свободный объем примерно около 10 литров. Данная рекомендация в основном относится к бензину, так как он имеет свойство выделять пары. Несмотря на то, что современные модели машин, как правило, обладают системой вентиляции, заправленной под завязку емкости она не поможет. Бензин будет расширяться при высоких температурах, что в конечном итоге может привести к появлению на баке микротрещин. В основном этому подвержены пластиковые баки, в металлических пары будут скапливаться в заливной гофре.
Рекомендуется заправлять бак неполностью во избежание проблем от просроченного топлива. При достаточно редком использовании машины остаток топлива в баке может стать непригодным к использованию, утратить присадки и октановое число. По мнению автоэкспертов, лучше посещать АЗС чаще и заправлять объем на пару ближайших поездок.
Также рекомендуется учитывать увеличение массы машины после заправки. При полном баке она может вырасти на 50 — 70 килограммов, что сделает авто тяжелее и повлияет на его ходовые характеристики и расход топлива.
Кроме того, автоэксперты предупредили о случаях с некачественным топливом. По их словам, на некоторых АЗС в России по-прежнему продают некачественное горючее. Если залить 10-20 литров такого топлива и оно смешается с аналогичным объемом нормального, то ничего критичного, скорее всего, не произойдет. При полностью заправленном некачественным топливом баке двигатель может выйти из строя или пострадает топливная система, говорится в материале.
%эвакуатор - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
Стоимость эвакуации транспорта в Москве изменится с 1 января
Вчера, 20:32
 
РОССИЯАи-95АЗС
 
 
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