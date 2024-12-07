https://1prime.ru/20241207/zelenskiy-853409254.html
На Западе раскрыли жуткую правду о Зеленском
На Западе раскрыли жуткую правду о Зеленском - 07.12.2024, ПРАЙМ
На Западе раскрыли жуткую правду о Зеленском
Ирландский журналист Чай Боуз выразил возмущение по поводу действий Владимира Зеленского, которые он считает неуважением к героическому прошлому своей страны и... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T10:00+0300
2024-12-07T10:00+0300
2024-12-07T10:00+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чай Боуз выразил возмущение по поводу действий Владимира Зеленского, которые он считает неуважением к героическому прошлому своей страны и своих собственных предков. Об этом он написал в социальной сети Х."Сегодня диктатура Зеленского разрушает памятники таким людям, как его собственный дед, и боготворит тех, кто истреблял еврейское, русское и польское население Украины", — подчеркнул Боуз.Ранее СМИ сообщали, что украинские власти проводят политику декоммунизации, в результате которой демонтируются памятники и переименовываются улицы. Последнее время Украина также борется с русским влиянием и проводит политику насильственной ассимиляции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские власти долгое время осуществляют агрессивную дерусификацию.
https://1prime.ru/20241205/zelenskiy-853363968.html
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
На Западе раскрыли жуткую правду о Зеленском
Журналист Боуз обвинил Зеленского в неуважении по отношению к своим предкам
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чай Боуз выразил возмущение по поводу действий Владимира Зеленского, которые он считает неуважением к героическому прошлому своей страны и своих собственных предков. Об этом он написал в социальной сети Х.
"Сегодня диктатура Зеленского разрушает памятники таким людям, как его собственный дед, и боготворит тех, кто истреблял еврейское, русское и польское население Украины", — подчеркнул Боуз.
Ранее СМИ сообщали, что украинские власти проводят политику декоммунизации, в результате которой демонтируются памятники и переименовываются улицы. Последнее время Украина также борется с русским влиянием и проводит политику насильственной ассимиляции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские власти долгое время осуществляют агрессивную дерусификацию.
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