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На Западе раскрыли жуткую правду о Зеленском - 07.12.2024, ПРАЙМ
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На Западе раскрыли жуткую правду о Зеленском
На Западе раскрыли жуткую правду о Зеленском - 07.12.2024, ПРАЙМ
На Западе раскрыли жуткую правду о Зеленском
Ирландский журналист Чай Боуз выразил возмущение по поводу действий Владимира Зеленского, которые он считает неуважением к героическому прошлому своей страны и... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T10:00+0300
2024-12-07T10:00+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чай Боуз выразил возмущение по поводу действий Владимира Зеленского, которые он считает неуважением к героическому прошлому своей страны и своих собственных предков. Об этом он написал в социальной сети Х."Сегодня диктатура Зеленского разрушает памятники таким людям, как его собственный дед, и боготворит тех, кто истреблял еврейское, русское и польское население Украины", — подчеркнул Боуз.Ранее СМИ сообщали, что украинские власти проводят политику декоммунизации, в результате которой демонтируются памятники и переименовываются улицы. Последнее время Украина также борется с русским влиянием и проводит политику насильственной ассимиляции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские власти долгое время осуществляют агрессивную дерусификацию.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
10:00 07.12.2024
 
На Западе раскрыли жуткую правду о Зеленском

Журналист Боуз обвинил Зеленского в неуважении по отношению к своим предкам

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чай Боуз выразил возмущение по поводу действий Владимира Зеленского, которые он считает неуважением к героическому прошлому своей страны и своих собственных предков. Об этом он написал в социальной сети Х.
"Сегодня диктатура Зеленского разрушает памятники таким людям, как его собственный дед, и боготворит тех, кто истреблял еврейское, русское и польское население Украины", — подчеркнул Боуз.
Ранее СМИ сообщали, что украинские власти проводят политику декоммунизации, в результате которой демонтируются памятники и переименовываются улицы. Последнее время Украина также борется с русским влиянием и проводит политику насильственной ассимиляции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские власти долгое время осуществляют агрессивную дерусификацию.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
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ПолитикаУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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