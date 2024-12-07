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Сальдо ответил на слова Зеленского о дипломатическом решении - 07.12.2024, ПРАЙМ
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Сальдо ответил на слова Зеленского о дипломатическом решении
Сальдо ответил на слова Зеленского о дипломатическом решении - 07.12.2024, ПРАЙМ
Сальдо ответил на слова Зеленского о дипломатическом решении
Заявления Владимира Зеленского о дипломатическом решении являются шагом к осознанию реальности. Такое мнение выразил губернатор Херсонской области Владимир... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T10:19+0300
2024-12-07T10:19+0300
политика
россия
украина
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – ПРАЙМ. Заявления Владимира Зеленского о дипломатическом решении являются шагом к осознанию реальности. Такое мнение выразил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Заявление Зеленского подтверждает очевидное: военная победа для Украины недостижима. Это шаг к осознанию реальности, однако к подобным словам стоит относиться с осторожностью", — отметил он в беседе с агентством РИА Новости.Сальдо подчеркнул, что Зеленский несамостоятельная фигура, которая действует под влиянием западных кураторов. Он также отметил, что позиция Зеленского лишена легитимности, так как он захватил власть и ведет страну к катастрофе.
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россия, украина, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
10:19 07.12.2024
 
Сальдо ответил на слова Зеленского о дипломатическом решении

Сальдо назвал слова Зеленского о "дипломатии" шагом к осознанию реальности

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – ПРАЙМ. Заявления Владимира Зеленского о дипломатическом решении являются шагом к осознанию реальности. Такое мнение выразил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Заявление Зеленского подтверждает очевидное: военная победа для Украины недостижима. Это шаг к осознанию реальности, однако к подобным словам стоит относиться с осторожностью", — отметил он в беседе с агентством РИА Новости.
Сальдо подчеркнул, что Зеленский несамостоятельная фигура, которая действует под влиянием западных кураторов. Он также отметил, что позиция Зеленского лишена легитимности, так как он захватил власть и ведет страну к катастрофе.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
На Западе раскрыли жуткую правду о Зеленском
10:00
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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