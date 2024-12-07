https://1prime.ru/20241207/zelenskiy-853409637.html
Сальдо ответил на слова Зеленского о дипломатическом решении
Сальдо ответил на слова Зеленского о дипломатическом решении - 07.12.2024, ПРАЙМ
Сальдо ответил на слова Зеленского о дипломатическом решении
Заявления Владимира Зеленского о дипломатическом решении являются шагом к осознанию реальности. Такое мнение выразил губернатор Херсонской области Владимир... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T10:19+0300
2024-12-07T10:19+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – ПРАЙМ. Заявления Владимира Зеленского о дипломатическом решении являются шагом к осознанию реальности. Такое мнение выразил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Заявление Зеленского подтверждает очевидное: военная победа для Украины недостижима. Это шаг к осознанию реальности, однако к подобным словам стоит относиться с осторожностью", — отметил он в беседе с агентством РИА Новости.Сальдо подчеркнул, что Зеленский несамостоятельная фигура, которая действует под влиянием западных кураторов. Он также отметил, что позиция Зеленского лишена легитимности, так как он захватил власть и ведет страну к катастрофе.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Сальдо ответил на слова Зеленского о дипломатическом решении
Сальдо назвал слова Зеленского о "дипломатии" шагом к осознанию реальности
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – ПРАЙМ. Заявления Владимира Зеленского о дипломатическом решении являются шагом к осознанию реальности. Такое мнение выразил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Заявление Зеленского подтверждает очевидное: военная победа для Украины недостижима. Это шаг к осознанию реальности, однако к подобным словам стоит относиться с осторожностью", — отметил он в беседе с агентством РИА Новости.
Сальдо подчеркнул, что Зеленский несамостоятельная фигура, которая действует под влиянием западных кураторов. Он также отметил, что позиция Зеленского лишена легитимности, так как он захватил власть и ведет страну к катастрофе.
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