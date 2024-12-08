https://1prime.ru/20241208/bolshoy-teatr-853424910.html
Ставка за билет на "Щелкунчика" в Большом театре выросла в два раза
Ставка за билет на "Щелкунчика" в Большом театре выросла в два раза - 08.12.2024, ПРАЙМ
Ставка за билет на "Щелкунчика" в Большом театре выросла в два раза
На аукционе в воскресенье максимальная цена за билет на новогодний балет "Щелкунчик", который состоится 25 декабря в 12:00 в Большом театре, достигла 100 тысяч... | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T16:40+0300
2024-12-08T16:40+0300
2024-12-08T16:40+0300
россия
большой театр
аукцион
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. На аукционе в воскресенье максимальная цена за билет на новогодний балет "Щелкунчик", который состоится 25 декабря в 12:00 в Большом театре, достигла 100 тысяч рублей, начиная с исходной стоимости 50 тысяч рублей. Продавать билеты началось в 10:00 по московскому времени. Торги завершились в 12:39. Лучшее предложение за один билет в партере составило 100 тысяч рублей. Эти ставки касались билетов во втором ряду партера - с местами с 9 по 11. Наибольшая ставка за пару билетов составила 150 тысяч рублей, начиная с 100 тысяч рублей, для билетов в первом ряду партера на места 16 и 17. На сайте театра ранее были опубликованы составы исполнителей на семь спектаклей декабрьского блока. 25 декабря в 12:00 зрителей порадуют исполнители Мария Кошкарева и Артемий Беляков, а дирижировать будет Павел Сорокин. В декабре Большой театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик". Первый показ намечен на 17 декабря в 19:00. Следующие спектакли состоятся 19 и 20 декабря в 12:00, 21 декабря в 12:00 и 19:00, 22 декабря в 12:00. В последний уикенд декабря спектакли будут проходить 24 декабря в 19:00, 25 декабря в 12:00, 26 декабря в 12:00 и 19:00, 27 декабря в 12:00, 28 декабря в 19:00. Завершатся показы с 29 по 31 декабря, проходя дважды в день - утром и вечером.
https://1prime.ru/20241203/schelkunchik-853291413.html
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россия, большой театр, аукцион
РОССИЯ, Большой театр, аукцион
Ставка за билет на "Щелкунчика" в Большом театре выросла в два раза
Ставка за билет на "Щелкунчика" в Большом театре 25 декабря выросла вдвое
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. На аукционе в воскресенье максимальная цена за билет на новогодний балет "Щелкунчик", который состоится 25 декабря в 12:00 в Большом театре, достигла 100 тысяч рублей, начиная с исходной стоимости 50 тысяч рублей. Продавать билеты началось в 10:00 по московскому времени. Торги завершились в 12:39.
Лучшее предложение за один билет в партере составило 100 тысяч рублей. Эти ставки касались билетов во втором ряду партера - с местами с 9 по 11. Наибольшая ставка за пару билетов составила 150 тысяч рублей, начиная с 100 тысяч рублей, для билетов в первом ряду партера на места 16 и 17.
Стала известна максимальная цена билета на "Щелкунчика" в Большом театре
На сайте театра ранее были опубликованы составы исполнителей на семь спектаклей декабрьского блока. 25 декабря в 12:00 зрителей порадуют исполнители Мария Кошкарева и Артемий Беляков, а дирижировать будет Павел Сорокин.
В декабре Большой театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик". Первый показ намечен на 17 декабря в 19:00. Следующие спектакли состоятся 19 и 20 декабря в 12:00, 21 декабря в 12:00 и 19:00, 22 декабря в 12:00. В последний уикенд декабря спектакли будут проходить 24 декабря в 19:00, 25 декабря в 12:00, 26 декабря в 12:00 и 19:00, 27 декабря в 12:00, 28 декабря в 19:00. Завершатся показы с 29 по 31 декабря, проходя дважды в день - утром и вечером.