https://1prime.ru/20241208/bolshoy-teatr-853424910.html

Ставка за билет на "Щелкунчика" в Большом театре выросла в два раза

Ставка за билет на "Щелкунчика" в Большом театре выросла в два раза - 08.12.2024, ПРАЙМ

Ставка за билет на "Щелкунчика" в Большом театре выросла в два раза

На аукционе в воскресенье максимальная цена за билет на новогодний балет "Щелкунчик", который состоится 25 декабря в 12:00 в Большом театре, достигла 100 тысяч... | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T16:40+0300

2024-12-08T16:40+0300

2024-12-08T16:40+0300

россия

большой театр

аукцион

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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. На аукционе в воскресенье максимальная цена за билет на новогодний балет "Щелкунчик", который состоится 25 декабря в 12:00 в Большом театре, достигла 100 тысяч рублей, начиная с исходной стоимости 50 тысяч рублей. Продавать билеты началось в 10:00 по московскому времени. Торги завершились в 12:39. Лучшее предложение за один билет в партере составило 100 тысяч рублей. Эти ставки касались билетов во втором ряду партера - с местами с 9 по 11. Наибольшая ставка за пару билетов составила 150 тысяч рублей, начиная с 100 тысяч рублей, для билетов в первом ряду партера на места 16 и 17. На сайте театра ранее были опубликованы составы исполнителей на семь спектаклей декабрьского блока. 25 декабря в 12:00 зрителей порадуют исполнители Мария Кошкарева и Артемий Беляков, а дирижировать будет Павел Сорокин. В декабре Большой театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик". Первый показ намечен на 17 декабря в 19:00. Следующие спектакли состоятся 19 и 20 декабря в 12:00, 21 декабря в 12:00 и 19:00, 22 декабря в 12:00. В последний уикенд декабря спектакли будут проходить 24 декабря в 19:00, 25 декабря в 12:00, 26 декабря в 12:00 и 19:00, 27 декабря в 12:00, 28 декабря в 19:00. Завершатся показы с 29 по 31 декабря, проходя дважды в день - утром и вечером.

https://1prime.ru/20241203/schelkunchik-853291413.html

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россия, большой театр, аукцион