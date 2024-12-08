https://1prime.ru/20241208/drony-853424281.html

Сальдо рассказал, что играет ключевую роль в атаках ВСУ

Сальдо рассказал, что играет ключевую роль в атаках ВСУ - 08.12.2024, ПРАЙМ

Сальдо рассказал, что играет ключевую роль в атаках ВСУ

Беспилотники, использующиеся странами НАТО, имеют значительное значение в сборе разведывательной информации и передаче данных для координации атак украинских... | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T15:51+0300

2024-12-08T15:51+0300

2024-12-08T15:51+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - ПРАЙМ. Беспилотники, использующиеся странами НАТО, имеют значительное значение в сборе разведывательной информации и передаче данных для координации атак украинских вооруженных сил, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Беспилотники стран НАТО играют ключевую роль в разведке и передаче данных для координации атак противника. Эти действия демонстрируют прямое участие НАТО в конфликте и грубое нарушение международных норм безопасности", - подчеркнул Сальдо. Он также отметил, что обстрелы с применением западного ракетного вооружения на территории Херсонской области в последние месяцы не фиксировались, однако их использование все еще остается частью стратегии противника. Сальдо напомнил, что террористический удар по селу Садовое летом текущего года остается трагическим напоминанием о действиях вооруженных сил Украины. По его словам, тогда украинская армия использовала западные ракеты HIMARS и Storm Shadow.Херсонская область, расположенная в нижнем течении реки Днепр и омываемая Азовским и Черным морями, стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона отказывается признавать его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию. На данный момент под контролем России находится 75% Херсонской области, в то время как часть правобережья Днепра, включая город Херсон, контролируется украинскими войсками. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО имеют прямое участие в конфликте на Украине.15:48

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россия, украина, нато