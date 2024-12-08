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Эксперт рассказала, сколько россиян будут в предпенсионном возрасте

Эксперт рассказала, сколько россиян будут в предпенсионном возрасте - 08.12.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, сколько россиян будут в предпенсионном возрасте

Более 7,2 миллиона россиян будут находиться в предпенсионном возрасте в следующем году, по закону им положена защита от необоснованного увольнения, пособие по... | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T03:00+0300

2024-12-08T03:00+0300

2024-12-08T03:00+0300

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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Более 7,2 миллиона россиян будут находиться в предпенсионном возрасте в следующем году, по закону им положена защита от необоснованного увольнения, пособие по безработице на особых условиях и дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. "По данным Росстата о численности населения России на 1 января 2024 года, количество предпенсионеров в 2025 году составит 7,264 миллиона человек", - сказала Подольская. Она объяснила, что по закону № 350-ФЗ людьми предпенсионного возраста считаются граждане, которым остается пять и менее лет до выхода на пенсию по новым правилам. "Льготы, которые предоставляются людям предпенсионного возраста: защита от необоснованного увольнения, гарантия пособия по безработице на особых условиях и трудовая льгота в виде дополнительного дня для прохождения ежегодной диспансеризации", - добавила эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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