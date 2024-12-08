https://1prime.ru/20241208/es-853424549.html

Глава дипломатии ЕС поддержала смену власти в Сирии

Глава дипломатии ЕС поддержала смену власти в Сирии - 08.12.2024, ПРАЙМ

Глава дипломатии ЕС поддержала смену власти в Сирии

Новая глава европейской дипломатии Кая Каллас поддержала смену власти в Сирии. | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T16:11+0300

2024-12-08T16:11+0300

2024-12-08T16:11+0300

сирия

ес

кая каллас

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БРЮССЕЛЬ, 8 дек – ПРАЙМ. Новая глава европейской дипломатии Кая Каллас поддержала смену власти в Сирии.В то же время, она добавила, что готова работать со всеми конструктивными партнерами в стране и регионе. "Конец диктатуры Асада – это позитивное и долгожданное событие. Оно также показывает слабость сторонников Асада - России и Ирана. Наш приоритет - обеспечение безопасности в регионе. Я буду работать со всеми конструктивными партнерами в Сирии и в регионе", - написала Каллас в соцсети X.Ранее захватившие сирийское государственное телевидение вооруженные группы заявили, что установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что он и несколько министров остаются в Сирии, не зная местонахождения президента и министра обороны.

https://1prime.ru/20241208/siriya-853422434.html

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сирия, ес, кая каллас