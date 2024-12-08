https://1prime.ru/20241208/es-853424549.html
Глава дипломатии ЕС поддержала смену власти в Сирии
Глава дипломатии ЕС поддержала смену власти в Сирии - 08.12.2024, ПРАЙМ
Глава дипломатии ЕС поддержала смену власти в Сирии
Новая глава европейской дипломатии Кая Каллас поддержала смену власти в Сирии. | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T16:11+0300
2024-12-08T16:11+0300
2024-12-08T16:11+0300
сирия
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кая каллас
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БРЮССЕЛЬ, 8 дек – ПРАЙМ. Новая глава европейской дипломатии Кая Каллас поддержала смену власти в Сирии.В то же время, она добавила, что готова работать со всеми конструктивными партнерами в стране и регионе. "Конец диктатуры Асада – это позитивное и долгожданное событие. Оно также показывает слабость сторонников Асада - России и Ирана. Наш приоритет - обеспечение безопасности в регионе. Я буду работать со всеми конструктивными партнерами в Сирии и в регионе", - написала Каллас в соцсети X.Ранее захватившие сирийское государственное телевидение вооруженные группы заявили, что установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что он и несколько министров остаются в Сирии, не зная местонахождения президента и министра обороны.
https://1prime.ru/20241208/siriya-853422434.html
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сирия, ес, кая каллас
Глава дипломатии ЕС поддержала смену власти в Сирии
Глава евродипломатии Кая Каллас поддержала смену власти в Сирии
БРЮССЕЛЬ, 8 дек – ПРАЙМ. Новая глава европейской дипломатии Кая Каллас поддержала смену власти в Сирии.
В то же время, она добавила, что готова работать со всеми конструктивными партнерами в стране и регионе.
"Конец диктатуры Асада – это позитивное и долгожданное событие. Оно также показывает слабость сторонников Асада - России и Ирана. Наш приоритет - обеспечение безопасности в регионе. Я буду работать со всеми конструктивными партнерами в Сирии и в регионе", - написала Каллас в соцсети X.
Ранее захватившие сирийское государственное телевидение вооруженные группы заявили, что установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что он и несколько министров остаются в Сирии, не зная местонахождения президента и министра обороны.
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