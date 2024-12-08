Европа снова споткнулась о российский газ. Но с одной оговоркой

МОСКВА, 8 дек – ПРАЙМ. До начала СВО основной объем газа – около 77% поставлялся в Европу с помощью трубопроводов, причем треть приходилась на Германию. В 2024 году объемы поставляемого газа составляют чуть более 60% от объемов 2021 года, из них менее 50% приходится на СПГ.Европа за счет дозагрузки терминалов СПГ смогла нарастить объемы регазификации более чем на треть, частично покрыв нехватку трубопроводного газа после терактов на "Северных потоках" и снижения объемов поставок из России. Но вот незадача - объемы производства СПГ в мире за это же время выросли не более чем на 3%. Причем наибольший рост объема производства пришелся на Россию.В результате после взрыва "Северных потоков" общий объем газа на мировом рынке снизился, и потребители вынуждены конкурировать за поставляемый газ. А так как крупнейшими экспортерами СПГ являются США, Австралия, Катар и Россия, отказ от поставок четвертого по объему производителя создает реальную проблему для Европы.И дело тут не только в логистических издержках. Конечно, газ из удаленных от Европы США и Австралии обходится дороже. Но проблема еще и в том, что у других участников рынка СПГ есть свои традиционные партнеры с долгосрочными контрактами.США направляют в Европу более половины своего экспорта газа, но этого хватает буквально впритык. США занимали только третье место по поставке газа в ЕС осенью 2024 года. Их традиционный экспортный рынок – страны Азии: Япония, Южная Корея и Индия. Туда идет около 40% американского СПГ.Австралия, хотя и обещает помочь Европе, пока также ориентируется на долгосрочные контракты с Японией, Китаем, Южной Кореей и другими странами Азии.На долю Катара пришлось 12% поставляемого СПГ в Европу. Эта ближневосточная монархия сейчас занимает первое место в мире по поставкам СПГ. Но, как США и Австралия, она ориентируется на интенсивно развивающиеся страны Азии, с которыми уже имеются заключенные долгосрочные контракты.Алжир и Нигерия, хотя и уступают по объему мирового рынка газа, совместно покрывают около 15% европейских потребностей. Европа является их основным рынком сбыта. Однако имеющиеся мощности и существующие долгосрочные обязательства не позволяют еще сильнее увеличить поставки в европейском направлении, ведь Африка тоже занята диверсификацией экспорта.В результате можно констатировать, что сегодня Европа, продолжает оставаться зависимой от поставок газа из России. Причем конкуренция происходит не только между Азией и Европой, а между странами Европейского Союза. В ней побеждает самый богатый – тот, кто может перехватить спотовые (незаконтрактованные) поставки, в моменте заплатив больше.Автор - Галина Сорокина, директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор
МОСКВА, 8 дек – ПРАЙМ. До начала СВО основной объем газа – около 77% поставлялся в Европу с помощью трубопроводов, причем треть приходилась на Германию. В 2024 году объемы поставляемого газа составляют чуть более 60% от объемов 2021 года, из них менее 50% приходится на СПГ.
Европа за счет дозагрузки терминалов СПГ смогла нарастить объемы регазификации более чем на треть, частично покрыв нехватку трубопроводного газа после терактов на "Северных потоках" и снижения объемов поставок из России. Но вот незадача - объемы производства СПГ в мире за это же время выросли не более чем на 3%. Причем наибольший рост объема производства пришелся на Россию.
В результате после взрыва "Северных потоков" общий объем газа на мировом рынке снизился, и потребители вынуждены конкурировать за поставляемый газ. А так как крупнейшими экспортерами СПГ являются США, Австралия, Катар и Россия, отказ от поставок четвертого по объему производителя создает реальную проблему для Европы.
И дело тут не только в логистических издержках. Конечно, газ из удаленных от Европы США и Австралии обходится дороже. Но проблема еще и в том, что у других участников рынка СПГ есть свои традиционные партнеры с долгосрочными контрактами.
США направляют в Европу более половины своего экспорта газа, но этого хватает буквально впритык. США занимали только третье место по поставке газа в ЕС осенью 2024 года. Их традиционный экспортный рынок – страны Азии: Япония, Южная Корея и Индия. Туда идет около 40% американского СПГ.
Австралия, хотя и обещает помочь Европе, пока также ориентируется на долгосрочные контракты с Японией, Китаем, Южной Кореей и другими странами Азии.
На долю Катара пришлось 12% поставляемого СПГ в Европу. Эта ближневосточная монархия сейчас занимает первое место в мире по поставкам СПГ. Но, как США и Австралия, она ориентируется на интенсивно развивающиеся страны Азии, с которыми уже имеются заключенные долгосрочные контракты.
Алжир и Нигерия, хотя и уступают по объему мирового рынка газа, совместно покрывают около 15% европейских потребностей. Европа является их основным рынком сбыта. Однако имеющиеся мощности и существующие долгосрочные обязательства не позволяют еще сильнее увеличить поставки в европейском направлении, ведь Африка тоже занята диверсификацией экспорта.
В результате можно констатировать, что сегодня Европа, продолжает оставаться зависимой от поставок газа из России. Причем конкуренция происходит не только между Азией и Европой, а между странами Европейского Союза. В ней побеждает самый богатый – тот, кто может перехватить спотовые (незаконтрактованные) поставки, в моменте заплатив больше.
Автор - Галина Сорокина, директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор
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