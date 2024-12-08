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"Газпром" достиг нового рекорда суточных поставок газа в Китай

"Газпром" достиг нового рекорда суточных поставок газа в Китай - 08.12.2024, ПРАЙМ

"Газпром" достиг нового рекорда суточных поставок газа в Китай

"Газпром" 7 декабря установил новый рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай по "Силе Сибири", сообщила компания. | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T13:04+0300

2024-12-08T13:04+0300

2024-12-08T13:04+0300

энергетика

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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. "Газпром" 7 декабря установил новый рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай по "Силе Сибири", сообщила компания. "Седьмого декабря "Газпром" установил новый рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Суточные поставки по газопроводу "Сила Сибири" с 1 декабря в соответствии с запросом китайской стороны идут на максимальном контрактном уровне. Теперь и этот объем превышен – достигнут новый исторический максимум суточного экспорта российского газа китайским потребителям, отмечает компания. Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC. В мае 2014 года "Газпром" и CNPC подписали крупнейший в истории мировой газовой отрасли долгосрочный контракт на поставку трубопроводного газа – 30-летний договор купли-продажи газа по "восточному" маршруту (по "СилеСибири") в объеме 38 миллиардов кубометров газа в год. Суммарный объем поставок за весь срок – более 1 триллиона кубометров газа. Объем поставок газа по "Силе Сибири" последовательно наращивался: в 2020 году – 4,1 миллиарда кубометров, в 2021 году – 10,4 миллиарда кубометров, в 2022 году – 15,4 миллиарда кубометров, в 2023 году – 22,7 миллиарда кубометров. При этом объем поставок регулярно превышал годовые контрактные обязательства "Газпрома".

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россия, китай, газ