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В Госдуме рассказали, кому проиндексируют зарплаты - 08.12.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме рассказали, кому проиндексируют зарплаты
В Госдуме рассказали, кому проиндексируют зарплаты - 08.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, кому проиндексируют зарплаты
Врачам, педагогам, соцработникам, работникам культуры, а также отдельным категориям госслужащих проиндексируют зарплаты на 13,2% с 1 января 2025 года,... | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T03:42+0300
2024-12-08T03:42+0300
экономика
общество
москва
светлана бессараб
мчс
росстандарт
роспотребнадзор
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Врачам, педагогам, соцработникам, работникам культуры, а также отдельным категориям госслужащих проиндексируют зарплаты на 13,2% с 1 января 2025 года, рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб. "В соответствии с принятым бюджетом, зарплаты медикам, педагогам, социальным работникам, работникам культуры, отдельным госслужащим будут увеличены на 13,2% с 1 января следующего года", - сообщила депутат ГД. Кроме того, на 13,2% поднимут зарплаты сотрудникам МЧС, Росстандарт, Роспотребнадзор, работникам лесных хозяйств, уточнила Бессараб. В этот список не входят судьи, депутаты и сенаторы, заключила она.
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40
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общество , москва, светлана бессараб, мчс, росстандарт, роспотребнадзор
Экономика, Общество , МОСКВА, Светлана Бессараб, МЧС, Росстандарт, Роспотребнадзор
03:42 08.12.2024
 
В Госдуме рассказали, кому проиндексируют зарплаты

Депутат Бессараб: медикам, педагогам и соцработникам проиндексируют зарплаты на 13,2%

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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Врачам, педагогам, соцработникам, работникам культуры, а также отдельным категориям госслужащих проиндексируют зарплаты на 13,2% с 1 января 2025 года, рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб.
"В соответствии с принятым бюджетом, зарплаты медикам, педагогам, социальным работникам, работникам культуры, отдельным госслужащим будут увеличены на 13,2% с 1 января следующего года", - сообщила депутат ГД.
Кроме того, на 13,2% поднимут зарплаты сотрудникам МЧС, Росстандарт, Роспотребнадзор, работникам лесных хозяйств, уточнила Бессараб.
В этот список не входят судьи, депутаты и сенаторы, заключила она.
 
ЭкономикаОбществоМОСКВАСветлана БессарабМЧСРосстандартРоспотребнадзор
 
 
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