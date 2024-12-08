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В Госдуме рассказали, кому проиндексируют зарплаты

В Госдуме рассказали, кому проиндексируют зарплаты - 08.12.2024, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, кому проиндексируют зарплаты

Врачам, педагогам, соцработникам, работникам культуры, а также отдельным категориям госслужащих проиндексируют зарплаты на 13,2% с 1 января 2025 года,... | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T03:42+0300

2024-12-08T03:42+0300

2024-12-08T03:42+0300

экономика

общество

москва

светлана бессараб

мчс

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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Врачам, педагогам, соцработникам, работникам культуры, а также отдельным категориям госслужащих проиндексируют зарплаты на 13,2% с 1 января 2025 года, рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб. "В соответствии с принятым бюджетом, зарплаты медикам, педагогам, социальным работникам, работникам культуры, отдельным госслужащим будут увеличены на 13,2% с 1 января следующего года", - сообщила депутат ГД. Кроме того, на 13,2% поднимут зарплаты сотрудникам МЧС, Росстандарт, Роспотребнадзор, работникам лесных хозяйств, уточнила Бессараб. В этот список не входят судьи, депутаты и сенаторы, заключила она.

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общество , москва, светлана бессараб, мчс, росстандарт, роспотребнадзор