https://1prime.ru/20241208/irak-853421825.html

СМИ сообщили об эвакуации посольства Ирака в Дамаске

СМИ сообщили об эвакуации посольства Ирака в Дамаске - 08.12.2024, ПРАЙМ

СМИ сообщили об эвакуации посольства Ирака в Дамаске

Иракские власти эвакуируют свое посольство в Дамаск из-за сообщений боевиков об установлении контроля над сирийской столицей. Об этом пишет агентство INA,... | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T12:05+0300

2024-12-08T12:05+0300

2024-12-08T12:05+0300

сирия

ирак

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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Иракские власти эвакуируют свое посольство в Дамаск из-за сообщений боевиков об установлении контроля над сирийской столицей. Об этом пишет агентство INA, ссылаясь на собственного корреспондента."Происходит эвакуация здания посольства Ирака в Дамаске", - говорится в сообщении агентства. Других подробностей об эвакуации агентство пока не приводит.Кроме того, издание утверждает о полном закрытии погранперехода "Аль-Каим"/"Аль-Букемаль" на границе с Сирией.

https://1prime.ru/20241208/siriya-853420426.html

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сирия, ирак