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СМИ сообщили об эвакуации посольства Ирака в Дамаске
СМИ сообщили об эвакуации посольства Ирака в Дамаске - 08.12.2024, ПРАЙМ
СМИ сообщили об эвакуации посольства Ирака в Дамаске
Иракские власти эвакуируют свое посольство в Дамаск из-за сообщений боевиков об установлении контроля над сирийской столицей. Об этом пишет агентство INA,... | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T12:05+0300
2024-12-08T12:05+0300
2024-12-08T12:05+0300
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ирак
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Иракские власти эвакуируют свое посольство в Дамаск из-за сообщений боевиков об установлении контроля над сирийской столицей. Об этом пишет агентство INA, ссылаясь на собственного корреспондента."Происходит эвакуация здания посольства Ирака в Дамаске", - говорится в сообщении агентства. Других подробностей об эвакуации агентство пока не приводит.Кроме того, издание утверждает о полном закрытии погранперехода "Аль-Каим"/"Аль-Букемаль" на границе с Сирией.
https://1prime.ru/20241208/siriya-853420426.html
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сирия, ирак
СМИ сообщили об эвакуации посольства Ирака в Дамаске
INA: рак эвакуирует свое посольство в Дамаске
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Иракские власти эвакуируют свое посольство в Дамаск из-за сообщений боевиков об установлении контроля над сирийской столицей. Об этом пишет агентство INA, ссылаясь на собственного корреспондента.
"Происходит эвакуация здания посольства Ирака в Дамаске", - говорится в сообщении агентства.
Других подробностей об эвакуации агентство пока не приводит.
Кроме того, издание утверждает о полном закрытии погранперехода "Аль-Каим"/"Аль-Букемаль" на границе с Сирией.
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