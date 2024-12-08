https://1prime.ru/20241208/komary-853425298.html

Ученые объяснили, что означает появление снежных комаров в Москве

Ученые объяснили, что означает появление снежных комаров в Москве - 08.12.2024, ПРАЙМ

Ученые объяснили, что означает появление снежных комаров в Москве

Замеченные москвичами комары на снегу - не признак надвигающегося потепления, предупредили в Telegram-канале департамента природопользования и охраны окружающей | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T17:02+0300

2024-12-08T17:02+0300

2024-12-08T17:03+0300

комар

экспертное мнение

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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Замеченные москвичами комары на снегу - не признак надвигающегося потепления, предупредили в Telegram-канале департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Как отметили в департаменте, одиночные малоподвижные комары, которых могли увидеть на образовавшихся сугробах, наиболее внимательные москвичи, - "не признак скорого потепления, как может показаться", а "зимние или снежные комары", активные даже при минусовой температуре.Также в сообщении указывается, что зимних комаров выгодно отличает от обычных комаров то, что они не пьют кровь и вообще никак не питаются во взрослом возрасте. "Они проживают свою короткую жизнь и размножаются за счет энергии, накопленной в стадии личинки", - уточнили в департаменте природопользования.

https://1prime.ru/20241207/aeroporty-853417013.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

комар, экспертное мнение