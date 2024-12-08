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Ученые объяснили, что означает появление снежных комаров в Москве
Ученые объяснили, что означает появление снежных комаров в Москве - 08.12.2024, ПРАЙМ
Ученые объяснили, что означает появление снежных комаров в Москве
Замеченные москвичами комары на снегу - не признак надвигающегося потепления, предупредили в Telegram-канале департамента природопользования и охраны окружающей | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T17:02+0300
2024-12-08T17:02+0300
2024-12-08T17:03+0300
комар
экспертное мнение
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Замеченные москвичами комары на снегу - не признак надвигающегося потепления, предупредили в Telegram-канале департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Как отметили в департаменте, одиночные малоподвижные комары, которых могли увидеть на образовавшихся сугробах, наиболее внимательные москвичи, - "не признак скорого потепления, как может показаться", а "зимние или снежные комары", активные даже при минусовой температуре.Также в сообщении указывается, что зимних комаров выгодно отличает от обычных комаров то, что они не пьют кровь и вообще никак не питаются во взрослом возрасте. "Они проживают свою короткую жизнь и размножаются за счет энергии, накопленной в стадии личинки", - уточнили в департаменте природопользования.
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комар, экспертное мнение
Ученые объяснили, что означает появление снежных комаров в Москве
Комары, которых видели на снегу в Москве, не являются признаком потепления
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Замеченные москвичами комары на снегу - не признак надвигающегося потепления, предупредили в Telegram-канале департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Как отметили в департаменте, одиночные малоподвижные комары, которых могли увидеть на образовавшихся сугробах, наиболее внимательные москвичи, - "не признак скорого потепления, как может показаться", а "зимние или снежные комары", активные даже при минусовой температуре.
Также в сообщении указывается, что зимних комаров выгодно отличает от обычных комаров то, что они не пьют кровь и вообще никак не питаются во взрослом возрасте.
Московские аэропорты работают штатно на фоне снегопада
"Они проживают свою короткую жизнь и размножаются за счет энергии, накопленной в стадии личинки", - уточнили в департаменте природопользования.