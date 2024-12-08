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В США выразили беспокойство из-за одного заявления Лаврова - 08.12.2024, ПРАЙМ
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В США выразили беспокойство из-за одного заявления Лаврова
В США выразили беспокойство из-за одного заявления Лаврова - 08.12.2024, ПРАЙМ
В США выразили беспокойство из-за одного заявления Лаврова
Гражданам Соединенных Штатов нужно серьезно отнестись к словам министра иностранных дел Сергея Лаврова в интервью журналисту Такеру Карлсону о том, что Россия... | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T14:42+0300
2024-12-08T15:23+0300
россия
сша
сергей лавров
такер карлсон
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Гражданам Соединенных Штатов нужно серьезно отнестись к словам министра иностранных дел Сергея Лаврова в интервью журналисту Такеру Карлсону о том, что Россия может нанести удар в том числе по США, если те продолжат эскалацию конфликта и будут угрожать безопасности страны. Об этом сообщил американский полковник ВС в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Это было одно из самых впечатляющих заявлений, которые он сделал, и которое должен услышать каждый. &lt;…&gt; Я видел некоторые комментарии здесь, &lt;…&gt; так было с Такером, &lt;…&gt; они говорят, что ты, должно быть, оправдываешь Путина или тебе платит Кремль. &lt;…&gt; Послушайте, если наступит ядерная война, всем будет наплевать, кому кто-то платит или не платит. Будут убитые американцы. &lt;…&gt; Это верх глупости и безрассудства хотеть узнать, насколько они серьезны, будут ли они атаковать США. Почему вы вообще хотите это узнать?", - заявил он.Дэвис отметил, что такое именно такое мышление ставит США в опасное положение.Ранее американский журналист разместил интервью с Лавровым. В ходе беседы они обсудили украинский кризис, возможное начало переговоров с Киевом и проблемы в отношениях с США.Пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отмечала, что в интервью Лавров рассказал о преступлениях киевского режима против мирного населения и гражданской инфраструктуры на Украине и за ее пределами. Кроме того, министр также обратил внимание на деятельность киевского режима за пределами страны, террористические акты и этиологию украинского кризиса, а также обсудил с Карлсоном будущее региона.
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россия, сша, сергей лавров, такер карлсон
РОССИЯ, США, Сергей Лавров, Такер Карлсон
14:42 08.12.2024 (обновлено: 15:23 08.12.2024)
 
В США выразили беспокойство из-за одного заявления Лаврова

Дэвис призвал всерьез отнестись к словам Лаврова о возможности удара по США

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Минск
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Минск
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Гражданам Соединенных Штатов нужно серьезно отнестись к словам министра иностранных дел Сергея Лаврова в интервью журналисту Такеру Карлсону о том, что Россия может нанести удар в том числе по США, если те продолжат эскалацию конфликта и будут угрожать безопасности страны. Об этом сообщил американский полковник ВС в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
"Это было одно из самых впечатляющих заявлений, которые он сделал, и которое должен услышать каждый. <…> Я видел некоторые комментарии здесь, <…> так было с Такером, <…> они говорят, что ты, должно быть, оправдываешь Путина или тебе платит Кремль. <…> Послушайте, если наступит ядерная война, всем будет наплевать, кому кто-то платит или не платит. Будут убитые американцы. <…> Это верх глупости и безрассудства хотеть узнать, насколько они серьезны, будут ли они атаковать США. Почему вы вообще хотите это узнать?", - заявил он.
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Дэвис отметил, что такое именно такое мышление ставит США в опасное положение.
Ранее американский журналист разместил интервью с Лавровым. В ходе беседы они обсудили украинский кризис, возможное начало переговоров с Киевом и проблемы в отношениях с США.
Пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отмечала, что в интервью Лавров рассказал о преступлениях киевского режима против мирного населения и гражданской инфраструктуры на Украине и за ее пределами. Кроме того, министр также обратил внимание на деятельность киевского режима за пределами страны, террористические акты и этиологию украинского кризиса, а также обсудил с Карлсоном будущее региона.
 
РОССИЯСШАСергей ЛавровТакер Карлсон
 
 
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