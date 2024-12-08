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Россиянам назвали разницу советских "Москвичей" разных производств - 08.12.2024, ПРАЙМ
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Россиянам назвали разницу советских "Москвичей" разных производств
Россиянам назвали разницу советских "Москвичей" разных производств - 08.12.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали разницу советских "Москвичей" разных производств
Автомобильный журнал "За рулем" рассказал о разнице советских "Москвичей" двух разных заводов. | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T11:37+0300
2024-12-08T11:39+0300
россия
москвич
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Автомобильный журнал "За рулем" рассказал о разнице советских "Москвичей" двух разных заводов.В советские времена производство автомобилей марки "Москвич" функционировало на двух основных заводах, что стало причиной постоянных споров среди автолюбителей о том, какой из заводов лучше. Эти заводы находились в Москве и Ижевске, каждый имел свои уникальные особенности и методы сборки. Идея по увеличению объемов производства легковых автомобилей в СССР возникла в середине 1960-х годов. В правительственных кругах образовались два лагеря. Первый предлагал строительство нового крупного завода с иностранными партнерами, в то время как второй, возглавляемый Дмитрием Устиновым, выступал за более экономичное решение — использование существующих производственных мощностей министерства оборонной промышленности для выпуска "Москвичей". В итоге были построены два завода: ВАЗ в Тольятти и завод в Ижевске. Первые "Москвичи-408" сошли с конвейера Ижевского завода в 1966 году, вскоре после чего начался выпуск более продвинутой модели 412. Интересным аспектом стала практика использования алюминиевых двигателей Москвич-412, разработанных в Москве и производившихся в Уфе, что подчеркивает независимость производственных цепочек от министерства автомобильной промышленности. Однако, не все шло гладко: хотя основные характеристики двигателей были одинаковыми, детали отделки и некоторые технические решения варьировались. Например, до 1973 года у ижевских моделей использовалось другое сцепление, а система охлаждения была улучшена только к 1977 году. Эти различия порождали активные обсуждения о качестве машин с разных заводов. В 1976 году АЗЛК начал выпуск новой модели — Москвич-2140, который значительно опередил своего ижевского "брата" по техническим характеристикам. Но после завершения производства старых моделей качество отделки ижевских автомобилей заметно улучшилось благодаря использованию освобожденных комплектующих. Оба завода также активно работали над созданием коммерческих версий автомобилей. АЗЛК сосредоточился на универсалах и лимитированных сериях для государственных нужд, в то время как ИЖ выделился добычей первого советского серийного хэтчбека ИЖ-2125 Комби. Производство классических "Москвичей" продолжалось до конца 1980-х, когда наступила новая эпоха в истории АЗЛК с запуском переднеприводного Москвича-2141. Наследие этих автомобилей продолжает жить в коллекциях энтузиастов и на страницах автомобильной истории страны.
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россия, москвич
РОССИЯ, Москвич
11:37 08.12.2024 (обновлено: 11:39 08.12.2024)
 
Россиянам назвали разницу советских "Москвичей" разных производств

"ЗР": прошло детальное сравнение советских "Москвичей" с разных производств

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкВывеска с эмблемой завода "Москвич"
Вывеска с эмблемой завода Москвич - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Автомобильный журнал "За рулем" рассказал о разнице советских "Москвичей" двух разных заводов.
В советские времена производство автомобилей марки "Москвич" функционировало на двух основных заводах, что стало причиной постоянных споров среди автолюбителей о том, какой из заводов лучше. Эти заводы находились в Москве и Ижевске, каждый имел свои уникальные особенности и методы сборки.
Идея по увеличению объемов производства легковых автомобилей в СССР возникла в середине 1960-х годов. В правительственных кругах образовались два лагеря.
Первый предлагал строительство нового крупного завода с иностранными партнерами, в то время как второй, возглавляемый Дмитрием Устиновым, выступал за более экономичное решение — использование существующих производственных мощностей министерства оборонной промышленности для выпуска "Москвичей". В итоге были построены два завода: ВАЗ в Тольятти и завод в Ижевске. Первые "Москвичи-408" сошли с конвейера Ижевского завода в 1966 году, вскоре после чего начался выпуск более продвинутой модели 412. Интересным аспектом стала практика использования алюминиевых двигателей Москвич-412, разработанных в Москве и производившихся в Уфе, что подчеркивает независимость производственных цепочек от министерства автомобильной промышленности.
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Однако, не все шло гладко: хотя основные характеристики двигателей были одинаковыми, детали отделки и некоторые технические решения варьировались. Например, до 1973 года у ижевских моделей использовалось другое сцепление, а система охлаждения была улучшена только к 1977 году. Эти различия порождали активные обсуждения о качестве машин с разных заводов.
В 1976 году АЗЛК начал выпуск новой модели — Москвич-2140, который значительно опередил своего ижевского "брата" по техническим характеристикам. Но после завершения производства старых моделей качество отделки ижевских автомобилей заметно улучшилось благодаря использованию освобожденных комплектующих. Оба завода также активно работали над созданием коммерческих версий автомобилей. АЗЛК сосредоточился на универсалах и лимитированных сериях для государственных нужд, в то время как ИЖ выделился добычей первого советского серийного хэтчбека ИЖ-2125 Комби.
Производство классических "Москвичей" продолжалось до конца 1980-х, когда наступила новая эпоха в истории АЗЛК с запуском переднеприводного Москвича-2141. Наследие этих автомобилей продолжает жить в коллекциях энтузиастов и на страницах автомобильной истории страны.
 
РОССИЯМосквич
 
 
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