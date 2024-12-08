https://1prime.ru/20241208/nato-853425727.html

Трамп объяснил, на каких условиях США могут остаться в НАТО

Трамп объяснил, на каких условиях США могут остаться в НАТО - 08.12.2024, ПРАЙМ

Трамп объяснил, на каких условиях США могут остаться в НАТО

США могут остаться в НАТО, если другие страны-участницы альянса будут поддерживать необходимый уровень взносов в организацию, заявил в беседе с телеканалом NBC... | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T17:55+0300

2024-12-08T17:55+0300

2024-12-08T17:59+0300

политика

дональд трамп

сша

нато

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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. США могут остаться в НАТО, если другие страны-участницы альянса будут поддерживать необходимый уровень взносов в организацию, заявил в беседе с телеканалом NBC News выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп."Если они будут платить по счетам - абсолютно", - отметил избранный президент, комментируя вопрос, останутся ли Соединенные Штаты членом Североатлантического альянса.

https://1prime.ru/20241204/nato-853318217.html

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дональд трамп, сша, нато