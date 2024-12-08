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Трамп объяснил, на каких условиях США могут остаться в НАТО - 08.12.2024, ПРАЙМ
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Трамп объяснил, на каких условиях США могут остаться в НАТО
Трамп объяснил, на каких условиях США могут остаться в НАТО - 08.12.2024, ПРАЙМ
Трамп объяснил, на каких условиях США могут остаться в НАТО
США могут остаться в НАТО, если другие страны-участницы альянса будут поддерживать необходимый уровень взносов в организацию, заявил в беседе с телеканалом NBC... | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T17:55+0300
2024-12-08T17:59+0300
политика
дональд трамп
сша
нато
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. США могут остаться в НАТО, если другие страны-участницы альянса будут поддерживать необходимый уровень взносов в организацию, заявил в беседе с телеканалом NBC News выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп."Если они будут платить по счетам - абсолютно", - отметил избранный президент, комментируя вопрос, останутся ли Соединенные Штаты членом Североатлантического альянса.
https://1prime.ru/20241204/nato-853318217.html
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дональд трамп, сша, нато
Политика, Дональд Трамп, США, НАТО
17:55 08.12.2024 (обновлено: 17:59 08.12.2024)
 
Трамп объяснил, на каких условиях США могут остаться в НАТО

Трамп: США останутся в НАТО, если другие страны альянса будут платить по счетам

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. США могут остаться в НАТО, если другие страны-участницы альянса будут поддерживать необходимый уровень взносов в организацию, заявил в беседе с телеканалом NBC News выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп.
"Если они будут платить по счетам - абсолютно", - отметил избранный президент, комментируя вопрос, останутся ли Соединенные Штаты членом Североатлантического альянса.
Петер Сийярто
В НАТО не высказались единогласно за приглашение Украины, заявил Сийярто
4 декабря, 13:44
 
ПолитикаДональд ТрампСШАНАТО
 
 
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