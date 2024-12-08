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Россия запросила срочные консультации СБ ООН по Сирии, сообщил источник
Россия запросила срочные консультации СБ ООН по Сирии, сообщил источник - 08.12.2024, ПРАЙМ
Россия запросила срочные консультации СБ ООН по Сирии, сообщил источник
Российская Федерация запросила на 9 декабря срочные консультации Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии, передал РИА Новости источник в Организации. | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T20:41+0300
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Российская Федерация запросила на 9 декабря срочные консультации Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии, передал РИА Новости источник в Организации.В частности, источник сообщил: "В связи с последними событиями в Сирии и их последствиями для СООННР (Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением - прим. ред.), Россия запросила срочные консультации". По данным источника, Российская Федерация запросила консультации на вторую половину дня понедельника, 9 декабря. Также сообщалось, что докладчиками должны выступать заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло и заместитель генерального секретаря Всемирной Организации по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.Консультации Совета Безопасности ООН проводятся в закрытом режиме.
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Россия запросила срочные консультации СБ ООН по Сирии, сообщил источник
Источник: Россия запросила срочные консультации СБ ООН по ситуации в Сирии
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Российская Федерация запросила на 9 декабря срочные консультации Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии, передал РИА Новости источник в Организации.
В частности, источник сообщил: "В связи с последними событиями в Сирии и их последствиями для СООННР (Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением - прим. ред.), Россия запросила срочные консультации".
По данным источника, Российская Федерация запросила консультации на вторую половину дня понедельника, 9 декабря. Также сообщалось, что докладчиками должны выступать заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло и заместитель генерального секретаря Всемирной Организации по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.
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Консультации Совета Безопасности ООН проводятся в закрытом режиме.