https://1prime.ru/20241208/oreshnik-853420145.html

Раскрыто, сколько человек в России претендуют на бренд "Орешник"

Раскрыто, сколько человек в России претендуют на бренд "Орешник" - 08.12.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, сколько человек в России претендуют на бренд "Орешник"

Товарный знак, содержащий слово "Орешник", хотят зарегистрировать как минимум семь потенциальных правообладателей, выяснили РИА Новости, проанализировав данные... | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T09:20+0300

2024-12-08T09:20+0300

2024-12-08T09:20+0300

россия

роспатент

"орешник"

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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Товарный знак, содержащий слово "Орешник", хотят зарегистрировать как минимум семь потенциальных правообладателей, выяснили РИА Новости, проанализировав данные из базы Роспатента. Согласно документации ведомства, первая заявка на товарный знак "Орешник" была подана 22 ноября — на следующий день после того, как президент России Владимир Путин сообщил о проведении испытаний одной из новейших российских ракетных систем средней дальности под названием "Орешник" в боевых условиях. Максим Гончарук, подавший заявку, намерен производить алкогольную продукцию под этой маркой. 23 ноября компания "Новые технологии" подала заявку на регистрацию знака "Крепкий Орешник" с целью выпуска химических продуктов, деталей для станков, холодного оружия и других товаров. Также в тот же день объединение "Золотой Бренд" проявило интерес к товарному знаку "Орешник. Oreshnik". Индивидуальный предприниматель Марина Махно подала заявку на регистрацию знака "Крепкий Орешник" 26 ноября, намереваясь производить вещества для промышленных нужд, красители и прочую продукцию. 28 ноября в Роспатент поступила заявка "Могучий Орешник" от Эльмиры Саргсян, которая планирует продавать под этим названием алкогольные и безалкогольные напитки, включая вино, воду, виски и водку. В тот же день компания "Беверли" подала документы на регистрацию знака "Орешник" для предоставления услуг в области аренды. Последняя заявка, связанная с "Орешником", была подана 29 ноября Антоном Умниковым. Он планирует продавать под брендом "Крепкий Орешник" пищевые ароматизаторы, корма для животных и другие товары. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 19 ноября Украина нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские Storm Shadow. В ответ на эти действия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по оборонному предприятию в Украине — в Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, производящий ракетную технику и вооружение. В ходе этого конфликта были также протестированы новейшие российские ракетные системы средней дальности "Орешник", включая запуск баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом варианте.

https://1prime.ru/20241207/oreshnik-853414027.html

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россия, роспатент, "орешник"