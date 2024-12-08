https://1prime.ru/20241208/pentagon-853420957.html
В США сообщили, как власти страны запретили говорить с Россией
В США сообщили, как власти страны запретили говорить с Россией - 08.12.2024, ПРАЙМ
В США сообщили, как власти страны запретили говорить с Россией
Администрация президента США Джо Байдена запретила поддерживать контакты с РФ, единственным исключением является министр обороны Ллойд Остин, у которого есть... | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T10:21+0300
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена запретила поддерживать контакты с РФ, единственным исключением является министр обороны Ллойд Остин, у которого есть связь с российской стороной, заявил полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон в Национальном клубе печати в Вашингтоне. "Существует распоряжение администрации Байдена, что никто не общается с Россией. Единственное исключение, которое мне удалось обнаружить и которое важно, - это министр обороны Ллойд Остин, у которого есть канал с его коллегой или кем-то вроде него в России", - заявил Уилкерсон во время выступления на конференции, посвященной недопущению ядерной войны. Он отметил, что время от времени такие переговоры ведутся, а также есть возможность использовать этот канал в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Видео трансляции размещено на YouTube канале бывшего судьи верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано.
https://1prime.ru/20241207/vsu-853410355.html
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россия, сша, пентагон
В США сообщили, как власти страны запретили говорить с Россией
Экс-полковник США Уилкерсон: контакт с Россией есть только через Пентагон
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена запретила поддерживать контакты с РФ, единственным исключением является министр обороны Ллойд Остин, у которого есть связь с российской стороной, заявил полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон в Национальном клубе печати в Вашингтоне.
"Существует распоряжение администрации Байдена, что никто не общается с Россией. Единственное исключение, которое мне удалось обнаружить и которое важно, - это министр обороны Ллойд Остин, у которого есть канал с его коллегой или кем-то вроде него в России", - заявил Уилкерсон во время выступления на конференции, посвященной недопущению ядерной войны.
Он отметил, что время от времени такие переговоры ведутся, а также есть возможность использовать этот канал в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Видео трансляции размещено на YouTube канале бывшего судьи верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано.
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