https://1prime.ru/20241208/pentagon-853420957.html

В США сообщили, как власти страны запретили говорить с Россией

В США сообщили, как власти страны запретили говорить с Россией - 08.12.2024, ПРАЙМ

В США сообщили, как власти страны запретили говорить с Россией

Администрация президента США Джо Байдена запретила поддерживать контакты с РФ, единственным исключением является министр обороны Ллойд Остин, у которого есть... | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T10:21+0300

2024-12-08T10:21+0300

2024-12-08T10:21+0300

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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена запретила поддерживать контакты с РФ, единственным исключением является министр обороны Ллойд Остин, у которого есть связь с российской стороной, заявил полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон в Национальном клубе печати в Вашингтоне. "Существует распоряжение администрации Байдена, что никто не общается с Россией. Единственное исключение, которое мне удалось обнаружить и которое важно, - это министр обороны Ллойд Остин, у которого есть канал с его коллегой или кем-то вроде него в России", - заявил Уилкерсон во время выступления на конференции, посвященной недопущению ядерной войны. Он отметил, что время от времени такие переговоры ведутся, а также есть возможность использовать этот канал в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Видео трансляции размещено на YouTube канале бывшего судьи верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано.

https://1prime.ru/20241207/vsu-853410355.html

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россия, сша, пентагон