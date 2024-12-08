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"Совместная стратегия". Шольц и Трамп начали переговоры о судьбе Украины

"Совместная стратегия". Шольц и Трамп начали переговоры о судьбе Украины - 08.12.2024, ПРАЙМ

"Совместная стратегия". Шольц и Трамп начали переговоры о судьбе Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность, что сможет договориться с избранным президентом США Дональдом Трампом об общей стратегии в отношении Украины... | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T20:25+0300

2024-12-08T20:25+0300

2024-12-08T20:27+0300

политика

олаф шольц

дональд трамп

украина

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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность, что сможет договориться с избранным президентом США Дональдом Трампом об общей стратегии в отношении Украины. При этом канцлер продолжает отрицать возможность как ввода на Украину миротворческого контингента с участием бундесвера, так и поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus. Об этом рассказывается в публикации Der Spiegel.В статье приводятся слова Шольца из его интервью медиахолдингу Funke, в котором канцлер, в частности, отметил, что "уже подробно пообщался с будущим президентом США по телефону" по поводу Украины, и что немецкие политики "ведут прямой диалог" с представителями команды Трампа "по вопросам политики безопасности". "Я уверен, что мы сможем разработать совместную стратегию в отношении Украины", — оптимистично заявил Шольц.Однако, комментируя вопрос, предусматривает ли будущая совместная стратегия какие-либо территориальные уступки Украины в обмен на мир, Шольц выдал лишь стандартную фразу о том, что ни одно решение такого рода не должно приниматься без участия украинцев.Вместе с тем канцлер снова отверг возможность введения миротворческих сил Германии на Украину "на данном этапе", отметив, что Украине впоследствии потребуются гарантии безопасности, но как эти гарантии будут реализовываться - предмет дальнейших обсуждений.Также Шольц в очередной раз отверг возможность поставок на Украину дальнобойных ракет Taurus, но при этом подчеркнул, что Берлин - главный союзник Киева в Евросоюзе и хочет сохранить этот статус.

https://1prime.ru/20241208/pomosch-853425435.html

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олаф шольц, дональд трамп, украина