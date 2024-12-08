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В Кремле призвали не торопиться с процессом интеграции с Белоруссией

В Кремле призвали не торопиться с процессом интеграции с Белоруссией - 08.12.2024, ПРАЙМ

В Кремле призвали не торопиться с процессом интеграции с Белоруссией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал интеграцию России и Белоруссии в рамках Союзного государства сложным процессом, в котором не нужно... | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T14:00+0300

2024-12-08T14:00+0300

2024-12-08T14:08+0300

россия

белоруссия

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал интеграцию России и Белоруссии в рамках Союзного государства сложным процессом, в котором не нужно торопиться. "Это очень сложный процесс, здесь не нужно торопиться", - сказал Песков, говоря о процессе интеграции между Белоруссией и Россией. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Слова представителя Кремля приводит telegram-канал "Вести".Более того, официальный представитель Кремля сообщил, процесс интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства должен идти умеренно и продуманно, не приводя к противоречиям.6 декабря министр энергетики Белоруссии Алексей Кушнаренко сообщил журналистам о начале реализации первого этапа формирования единого рынка электроэнергии в Союзном государстве, который стартует в следующем году. На этом этапе предполагается, что все отношения будут выстраиваться через уполномоченных сетевых операторов, назначенных как с белорусской, так и с российской стороны. Важно отметить, что процесс формирования рынка будет проходить поэтапно, учитывая технологические и организационные особенности параллельно работающих энергосистем обеих стран. Рынок будет функционировать на основе заранее согласованных правил. Ожидается, что в первой половине 2025 года будут установлены окончательные правила работы объединенного рынка электроэнергии Союзного государства.

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россия, белоруссия, дмитрий песков