https://1prime.ru/20241208/peskov-853423321.html

Украина продолжает отказываться от переговоров с Россией, заявил Песков

Украина продолжает отказываться от переговоров с Россией, заявил Песков - 08.12.2024, ПРАЙМ

Украина продолжает отказываться от переговоров с Россией, заявил Песков

Российский лидер Владимир Путин озвучивал условия для начала мирных переговоров с Украиной, но Киев продолжает отказываться от них и от смены подхода к... | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T15:07+0300

2024-12-08T15:07+0300

2024-12-08T15:11+0300

россия

украина

дмитрий песков

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин озвучивал условия для начала мирных переговоров с Украиной, но Киев продолжает отказываться от них и от смены подхода к конфликту. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Здесь важно напомнить, что от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина. Более того, (Владимир) Зеленский своим декретом запретил самому себе и своей администрации любые контакты с российским руководством. Эта их позиция не меняется", - сказал пресс-секретарь российского президента. В то же время он заявил, что для выхода на мирную траекторию Зеленскому "достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей с учетом реалий, складывающихся на земле".Песков подчеркнул, что российская сторона приветствует мирные инициативы глобального юга по украинскому вопросу.Ранее Владимир Путин назвал условия начала мирных переговорам с Украиной, в соответствии с которыми Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

https://1prime.ru/20241208/tramp-853421987.html

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россия, украина, дмитрий песков, владимир зеленский