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Украина продолжает отказываться от переговоров с Россией, заявил Песков - 08.12.2024, ПРАЙМ
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Украина продолжает отказываться от переговоров с Россией, заявил Песков
Украина продолжает отказываться от переговоров с Россией, заявил Песков - 08.12.2024, ПРАЙМ
Украина продолжает отказываться от переговоров с Россией, заявил Песков
Российский лидер Владимир Путин озвучивал условия для начала мирных переговоров с Украиной, но Киев продолжает отказываться от них и от смены подхода к... | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T15:07+0300
2024-12-08T15:11+0300
россия
украина
дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин озвучивал условия для начала мирных переговоров с Украиной, но Киев продолжает отказываться от них и от смены подхода к конфликту. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Здесь важно напомнить, что от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина. Более того, (Владимир) Зеленский своим декретом запретил самому себе и своей администрации любые контакты с российским руководством. Эта их позиция не меняется", - сказал пресс-секретарь российского президента. В то же время он заявил, что для выхода на мирную траекторию Зеленскому "достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей с учетом реалий, складывающихся на земле".Песков подчеркнул, что российская сторона приветствует мирные инициативы глобального юга по украинскому вопросу.Ранее Владимир Путин назвал условия начала мирных переговорам с Украиной, в соответствии с которыми Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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россия, украина, дмитрий песков, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
15:07 08.12.2024 (обновлено: 15:11 08.12.2024)
 
Украина продолжает отказываться от переговоров с Россией, заявил Песков

Песков: Украина продолжает отказываться от переговоров с РФ и не меняет позицию

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин озвучивал условия для начала мирных переговоров с Украиной, но Киев продолжает отказываться от них и от смены подхода к конфликту. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Здесь важно напомнить, что от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина. Более того, (Владимир) Зеленский своим декретом запретил самому себе и своей администрации любые контакты с российским руководством. Эта их позиция не меняется", - сказал пресс-секретарь российского президента.
В то же время он заявил, что для выхода на мирную траекторию Зеленскому "достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей с учетом реалий, складывающихся на земле".
Песков подчеркнул, что российская сторона приветствует мирные инициативы глобального юга по украинскому вопросу.
Ранее Владимир Путин назвал условия начала мирных переговорам с Украиной, в соответствии с которыми Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
Трамп призвал Путина "действовать" для переговоров по Украине
12:57
 
РОССИЯУКРАИНАДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
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