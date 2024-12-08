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Трамп сделал заявление об объемах помощи Украине - 08.12.2024, ПРАЙМ
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Трамп сделал заявление об объемах помощи Украине
Трамп сделал заявление об объемах помощи Украине - 08.12.2024, ПРАЙМ
Трамп сделал заявление об объемах помощи Украине
После смены администрации в Соединенных Штатах Киеву не следует ожидать тех же объемов помощи из Вашингтона, которые были при Джо Байдене. Такое заявление в... | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T17:20+0300
2024-12-08T17:26+0300
политика
дональд трамп
помощь украине
заявление
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. После смены администрации в Соединенных Штатах Киеву не следует ожидать тех же объемов помощи из Вашингтона, которые были при Джо Байдене. Такое заявление в беседе с телеканалом NBC News сделал выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп.Избранный президент заявил, что Украине, "вероятно", стоит ожидать, что она не получит столько же помощи, когда он вновь официально займет президентский пост.В то же время Трамп выразил готовность посодействовать в мирном урегулировании конфликта на Украине. "Если я смогу", - сказал он, говоря о возможности урегулирования.
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дональд трамп, помощь украине, заявление
Политика, Дональд Трамп, помощь Украине, заявление
17:20 08.12.2024 (обновлено: 17:26 08.12.2024)
 
Трамп сделал заявление об объемах помощи Украине

Трамп: США при новой администрации могут снизить объемы помощи Украине

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. После смены администрации в Соединенных Штатах Киеву не следует ожидать тех же объемов помощи из Вашингтона, которые были при Джо Байдене. Такое заявление в беседе с телеканалом NBC News сделал выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп.
Избранный президент заявил, что Украине, "вероятно", стоит ожидать, что она не получит столько же помощи, когда он вновь официально займет президентский пост.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
"Плюнул в лицо". На Западе оценили дерзкий ответ Зеленского Трампу
16:42
В то же время Трамп выразил готовность посодействовать в мирном урегулировании конфликта на Украине. "Если я смогу", - сказал он, говоря о возможности урегулирования.
 
ПолитикаДональд Трамппомощь Украинезаявление
 
 
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