https://1prime.ru/20241208/pomosch-853425435.html

Трамп сделал заявление об объемах помощи Украине

Трамп сделал заявление об объемах помощи Украине - 08.12.2024, ПРАЙМ

Трамп сделал заявление об объемах помощи Украине

После смены администрации в Соединенных Штатах Киеву не следует ожидать тех же объемов помощи из Вашингтона, которые были при Джо Байдене. Такое заявление в... | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T17:20+0300

2024-12-08T17:20+0300

2024-12-08T17:26+0300

политика

дональд трамп

помощь украине

заявление

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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. После смены администрации в Соединенных Штатах Киеву не следует ожидать тех же объемов помощи из Вашингтона, которые были при Джо Байдене. Такое заявление в беседе с телеканалом NBC News сделал выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп.Избранный президент заявил, что Украине, "вероятно", стоит ожидать, что она не получит столько же помощи, когда он вновь официально займет президентский пост.В то же время Трамп выразил готовность посодействовать в мирном урегулировании конфликта на Украине. "Если я смогу", - сказал он, говоря о возможности урегулирования.

https://1prime.ru/20241208/zelenskiy-853425027.html

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дональд трамп, помощь украине, заявление