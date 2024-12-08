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Посольство США в Киеве предупредило американцев о возросшей угрозе - 08.12.2024, ПРАЙМ
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Посольство США в Киеве предупредило американцев о возросшей угрозе
Посольство США в Киеве предупредило американцев о возросшей угрозе - 08.12.2024, ПРАЙМ
Посольство США в Киеве предупредило американцев о возросшей угрозе
Посольство Соединенных Штатов в Киеве выступило с предупреждением для находящихся на Украине американских граждан, призвав их соблюдать осторожность на фоне... | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T22:44+0300
2024-12-08T22:45+0300
сша
предупреждение
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Посольство Соединенных Штатов в Киеве выступило с предупреждением для находящихся на Украине американских граждан, призвав их соблюдать осторожность на фоне возросшей угрозы воздушных ударов. Текст объявления размещен на сайте дипмиссии Соединенных Штатов."В связи с возросшими угрозами &lt;...&gt; ракет и беспилотников, нацеленных на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины, - говорится в сообщении, - посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять повышенную осторожность".Также американские дипломаты призвали граждан США следить за оповещениями и соблюдать комендантский час и инструкции, связанные с безопасностью.В прошлом американское посольство в Киеве закрывалось 20 ноября, когда поступила информация о возможном мощном авиаударе.
https://1prime.ru/20241205/ukraina-853351824.html
сша
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сша, предупреждение
США, предупреждение
22:44 08.12.2024 (обновлено: 22:45 08.12.2024)
 
Посольство США в Киеве предупредило американцев о возросшей угрозе

Посольство США на Украине предупредило американцев о возросшей ракетной угрозе

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
© fotolia.com / YuI
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Посольство Соединенных Штатов в Киеве выступило с предупреждением для находящихся на Украине американских граждан, призвав их соблюдать осторожность на фоне возросшей угрозы воздушных ударов. Текст объявления размещен на сайте дипмиссии Соединенных Штатов.
"В связи с возросшими угрозами <...> ракет и беспилотников, нацеленных на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины, - говорится в сообщении, - посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять повышенную осторожность".
Также американские дипломаты призвали граждан США следить за оповещениями и соблюдать комендантский час и инструкции, связанные с безопасностью.
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"Две недели". В США дерзко высказались о британских войсках на Украине
5 декабря, 12:50
В прошлом американское посольство в Киеве закрывалось 20 ноября, когда поступила информация о возможном мощном авиаударе.
 
СШАпредупреждение
 
 
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