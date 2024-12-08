https://1prime.ru/20241208/preduprezhdenie-853427684.html

Посольство США в Киеве предупредило американцев о возросшей угрозе

Посольство США в Киеве предупредило американцев о возросшей угрозе - 08.12.2024, ПРАЙМ

Посольство США в Киеве предупредило американцев о возросшей угрозе

Посольство Соединенных Штатов в Киеве выступило с предупреждением для находящихся на Украине американских граждан, призвав их соблюдать осторожность на фоне... | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T22:44+0300

2024-12-08T22:44+0300

2024-12-08T22:45+0300

сша

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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Посольство Соединенных Штатов в Киеве выступило с предупреждением для находящихся на Украине американских граждан, призвав их соблюдать осторожность на фоне возросшей угрозы воздушных ударов. Текст объявления размещен на сайте дипмиссии Соединенных Штатов."В связи с возросшими угрозами <...> ракет и беспилотников, нацеленных на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины, - говорится в сообщении, - посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять повышенную осторожность".Также американские дипломаты призвали граждан США следить за оповещениями и соблюдать комендантский час и инструкции, связанные с безопасностью.В прошлом американское посольство в Киеве закрывалось 20 ноября, когда поступила информация о возможном мощном авиаударе.

https://1prime.ru/20241205/ukraina-853351824.html

сша

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сша, предупреждение