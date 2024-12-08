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В Польше восстановили работу поврежденной нитки нефтепровода "Дружбы"
В Польше восстановили работу поврежденной нитки нефтепровода "Дружбы" - 08.12.2024, ПРАЙМ
В Польше восстановили работу поврежденной нитки нефтепровода "Дружбы"
Польский оператор нефтепровода "Дружба" завершил ремонт поврежденной неделю назад первой нитки, сообщает кампания. | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T22:49+0300
2024-12-08T22:49+0300
2024-12-08T23:11+0300
экономика
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Польский оператор нефтепровода "Дружба" завершил ремонт поврежденной неделю назад первой нитки, сообщает кампания. В прошлое воскресенье Государственная пожарная служба республики сообщила, что в районе Пневы Великопольского воеводства произошла утечка из нефтепровода "Дружба". В связи с аварией угрозы возгорания или взрыва не было. Оператор отключил одну из насосных станций. Польский оператор нефтепровода затем сообщил, что продолжает снабжать сырьем нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте, несмотря на аварию с утечкой. "Сегодня во второй половине дня PERN восстановил нормальную работу первой нитки западного трубопровода после аварии 1 декабря 2024 года в селе Пневы", - говорится в сообщении. Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Остальные страны продолжают получать нефть по южной ветке трубопровода.
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ремонт, польша
Экономика, ремонт, Польша
В Польше восстановили работу поврежденной нитки нефтепровода "Дружбы"
Польский оператор нефтепровода "Дружба" завершил ремонт поврежденной нитки
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Польский оператор нефтепровода "Дружба" завершил ремонт поврежденной неделю назад первой нитки, сообщает кампания.
В прошлое воскресенье Государственная пожарная служба республики сообщила, что в районе Пневы Великопольского воеводства произошла утечка из нефтепровода "Дружба". В связи с аварией угрозы возгорания или взрыва не было. Оператор отключил одну из насосных станций. Польский оператор нефтепровода затем сообщил, что продолжает снабжать сырьем нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте, несмотря на аварию с утечкой.
"Сегодня во второй половине дня PERN восстановил нормальную работу первой нитки западного трубопровода после аварии 1 декабря 2024 года в селе Пневы", - говорится в сообщении.
На польском участке нефтепровода "Дружба" произошла утечка
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Остальные страны продолжают получать нефть по южной ветке трубопровода.