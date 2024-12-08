https://1prime.ru/20241208/rossija-853418881.html

Россия нарастила экспорт шоколада в США

Россия нарастила экспорт шоколада в США - 08.12.2024, ПРАЙМ

Россия нарастила экспорт шоколада в США

Россия нарастила экспорт шоколада в США до максимальных с января 2022 года уровней, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T07:15+0300

2024-12-08T07:15+0300

2024-12-08T07:15+0300

экономика

бизнес

россия

сша

канада

мексика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853418881.jpg?1733631334

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Россия нарастила экспорт шоколада в США до максимальных с января 2022 года уровней, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Так, в октябре российские продажи увеличились в 3,4 раза за месяц и в 2,5 раза за год - до 381 тысячи долларов. Это стало наибольшим объемом поставок с января 2022 года, когда они составляли 461 тысячу долларов. Всего за десять месяцев текущего года США ввезли из России шоколада на 2,1 миллиона долларов, что в 3,3 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Штаты являются крупнейшим импортером шоколада в мире. С начала года они увеличили ввоз этого десерта из других стран на 20% - до исторического максимума в 4 миллиарда долларов. Главными поставщиками были Канада, которая увеличила поставки на треть - до 2,2 миллиарда долларов, Мексика с ростом экспорта на 17% - до 580 миллионов долларов, а также Бельгия с увеличением продаж на 15% - до 192 миллионов долларов. Сами США также увеличивают поставки собственного шоколада другим странам - на 19%, до 1,8 миллиарда долларов. Главными покупателями американской продукции были Канада, на которую приходится 44% всего экспорта Штатов, Мексика (16%) и Вьетнам (около 3%).

сша

канада

мексика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сша, канада, мексика