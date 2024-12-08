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Россия получила ноту от Швеции после инцидента у посольства 28 ноября - 08.12.2024, ПРАЙМ
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Россия получила ноту от Швеции после инцидента у посольства 28 ноября
Россия получила ноту от Швеции после инцидента у посольства 28 ноября - 08.12.2024, ПРАЙМ
Россия получила ноту от Швеции после инцидента у посольства 28 ноября
Российская сторона получила ноту посольства Швеции относительно инцидента в Москве и намерена реагировать соответствующим образом, рассказали агентству РИА... | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T09:08+0300
2024-12-08T09:08+0300
россия
швеция
мид
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Российская сторона получила ноту посольства Швеции относительно инцидента в Москве и намерена реагировать соответствующим образом, рассказали агентству РИА Новости в российском Министерстве иностранных дел.В министерстве отметили, что "утром 28 ноября несколько молодых людей забросали фасад дипмиссии краской и были задержаны полицией на месте преступления". "Нота посольства Швеции от 29 ноября с просьбой проинформировать о ходе расследования в отношении задержанных поступила в МИД России 2 декабря", - уточнили в ведомстве. В министерстве подчеркивают, что "российская сторона подтверждает приверженность обязательствам государства пребывания по пункту 2 статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года принимать все необходимые меры для защиты помещений представительства от любых вторжений или повреждений, предотвращая нарушения порядка и оскорбления его достоинства, и поэтому отреагирует на инцидент должным образом". "Российские правоохранительные органы, обеспечивающие безопасность иностранных посольств, всегда действуют профессионально и эффективно в таких ситуациях: они оперативно пресекают хулиганские действия и привлекают правонарушителей к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством", - отметили в МИД РФ.Кроме того, как сообщили в ведомстве, что российская сторона регулярно вынуждена указывать Швеции на недостатки охраны здания своей дипломатической миссии в Стокгольме.
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россия, швеция, мид
РОССИЯ, ШВЕЦИЯ, МИД
09:08 08.12.2024
 
Россия получила ноту от Швеции после инцидента у посольства 28 ноября

МИД: Россия получила ноту Швеции об инциденте у здания посольства

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Российская сторона получила ноту посольства Швеции относительно инцидента в Москве и намерена реагировать соответствующим образом, рассказали агентству РИА Новости в российском Министерстве иностранных дел.
В министерстве отметили, что "утром 28 ноября несколько молодых людей забросали фасад дипмиссии краской и были задержаны полицией на месте преступления".
"Нота посольства Швеции от 29 ноября с просьбой проинформировать о ходе расследования в отношении задержанных поступила в МИД России 2 декабря", - уточнили в ведомстве.
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В министерстве подчеркивают, что "российская сторона подтверждает приверженность обязательствам государства пребывания по пункту 2 статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года принимать все необходимые меры для защиты помещений представительства от любых вторжений или повреждений, предотвращая нарушения порядка и оскорбления его достоинства, и поэтому отреагирует на инцидент должным образом".
"Российские правоохранительные органы, обеспечивающие безопасность иностранных посольств, всегда действуют профессионально и эффективно в таких ситуациях: они оперативно пресекают хулиганские действия и привлекают правонарушителей к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством", - отметили в МИД РФ.
Кроме того, как сообщили в ведомстве, что российская сторона регулярно вынуждена указывать Швеции на недостатки охраны здания своей дипломатической миссии в Стокгольме.
 
РОССИЯШВЕЦИЯМИД
 
 
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