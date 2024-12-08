https://1prime.ru/20241208/shvetsiya-853419855.html

Россия получила ноту от Швеции после инцидента у посольства 28 ноября

Россия получила ноту от Швеции после инцидента у посольства 28 ноября - 08.12.2024, ПРАЙМ

Россия получила ноту от Швеции после инцидента у посольства 28 ноября

Российская сторона получила ноту посольства Швеции относительно инцидента в Москве и намерена реагировать соответствующим образом, рассказали агентству РИА... | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T09:08+0300

2024-12-08T09:08+0300

2024-12-08T09:08+0300

россия

швеция

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_140:0:3776:2045_1920x0_80_0_0_c6251050cc145b3307d0db47db3c06ba.jpg

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Российская сторона получила ноту посольства Швеции относительно инцидента в Москве и намерена реагировать соответствующим образом, рассказали агентству РИА Новости в российском Министерстве иностранных дел.В министерстве отметили, что "утром 28 ноября несколько молодых людей забросали фасад дипмиссии краской и были задержаны полицией на месте преступления". "Нота посольства Швеции от 29 ноября с просьбой проинформировать о ходе расследования в отношении задержанных поступила в МИД России 2 декабря", - уточнили в ведомстве. В министерстве подчеркивают, что "российская сторона подтверждает приверженность обязательствам государства пребывания по пункту 2 статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года принимать все необходимые меры для защиты помещений представительства от любых вторжений или повреждений, предотвращая нарушения порядка и оскорбления его достоинства, и поэтому отреагирует на инцидент должным образом". "Российские правоохранительные органы, обеспечивающие безопасность иностранных посольств, всегда действуют профессионально и эффективно в таких ситуациях: они оперативно пресекают хулиганские действия и привлекают правонарушителей к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством", - отметили в МИД РФ.Кроме того, как сообщили в ведомстве, что российская сторона регулярно вынуждена указывать Швеции на недостатки охраны здания своей дипломатической миссии в Стокгольме.

https://1prime.ru/20241206/bmp-853392991.html

швеция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, швеция, мид