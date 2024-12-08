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В Сирии пообещали вскоре обсудить с Россией долговые обязательства страны
В Сирии пообещали вскоре обсудить с Россией долговые обязательства страны - 08.12.2024, ПРАЙМ
В Сирии пообещали вскоре обсудить с Россией долговые обязательства страны
Будущее правительство Сирии планирует обсудить с российскими властями свои долговые обязательства по окончании финансового года, сообщил министр финансов Сирии... | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T15:42+0300
2024-12-08T15:42+0300
2024-12-08T15:42+0300
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долговые обязательства
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МОСКВА, 8 дек – ПРАЙМ. Будущее правительство Сирии планирует обсудить с российскими властями свои долговые обязательства по окончании финансового года, сообщил министр финансов Сирии Рияд Абдель Рауф. "Мы намерены провести переговоры с российскими сторонами, а также с другими участниками, для оценки текущей ситуации. Как обычно, мы ожидаем конца финансового года, и этот момент уже близок", — отметил Абдель Рауф в интервью телеканалу CNBC Arabia. Министр подчеркнул, что по завершении текущего финансового года будет проведена детальная оценка двухсторонних экономических соглашений между Сирией и Россией, а также Ираном, что позволит определить кредитный баланс страны. Сирийский политик также добавил, что власти будут анализировать объемы выплат, произведенных через бартер, поставки фосфатов и нефти."Взамен будет рассмотрено, что было получено обеими сторонами, особенно российской стороной, такие как поставки пшеницы или других ресурсов", — добавил он. Ранее захватившие государственное телевидение вооруженные группы в Сирии заявили, что установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что он и несколько министров остаются в Сирии, не зная местонахождения президента и министра обороны. Премьер также заявил, что наладил контакт с лидерами боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*. * Запрещенная в России террористическая организация
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россия, сирия, долговые обязательства
РОССИЯ, СИРИЯ, долговые обязательства
В Сирии пообещали вскоре обсудить с Россией долговые обязательства страны
Глава Минфина Сирии: будущее правительство обсудит с РФ долговые обязательства
МОСКВА, 8 дек – ПРАЙМ. Будущее правительство Сирии планирует обсудить с российскими властями свои долговые обязательства по окончании финансового года, сообщил министр финансов Сирии Рияд Абдель Рауф.
"Мы намерены провести переговоры с российскими сторонами, а также с другими участниками, для оценки текущей ситуации. Как обычно, мы ожидаем конца финансового года, и этот момент уже близок", — отметил Абдель Рауф в интервью телеканалу CNBC Arabia. Министр подчеркнул, что по завершении текущего финансового года будет проведена детальная оценка двухсторонних экономических соглашений между Сирией и Россией, а также Ираном, что позволит определить кредитный баланс страны.
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Сирийский политик также добавил, что власти будут анализировать объемы выплат, произведенных через бартер, поставки фосфатов и нефти.
"Взамен будет рассмотрено, что было получено обеими сторонами, особенно российской стороной, такие как поставки пшеницы или других ресурсов", — добавил он.
Ранее захватившие государственное телевидение вооруженные группы в Сирии заявили, что установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что он и несколько министров остаются в Сирии, не зная местонахождения президента и министра обороны. Премьер также заявил, что наладил контакт с лидерами боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.
* Запрещенная в России террористическая организация