Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сирии пообещали вскоре обсудить с Россией долговые обязательства страны - 08.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241208/siriya--853424121.html
В Сирии пообещали вскоре обсудить с Россией долговые обязательства страны
В Сирии пообещали вскоре обсудить с Россией долговые обязательства страны - 08.12.2024, ПРАЙМ
В Сирии пообещали вскоре обсудить с Россией долговые обязательства страны
Будущее правительство Сирии планирует обсудить с российскими властями свои долговые обязательства по окончании финансового года, сообщил министр финансов Сирии... | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T15:42+0300
2024-12-08T15:42+0300
россия
сирия
долговые обязательства
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/847002511_0:54:801:504_1920x0_80_0_0_537471a6768ce7205d8f31ff54f4fcc4.jpg
МОСКВА, 8 дек – ПРАЙМ. Будущее правительство Сирии планирует обсудить с российскими властями свои долговые обязательства по окончании финансового года, сообщил министр финансов Сирии Рияд Абдель Рауф. "Мы намерены провести переговоры с российскими сторонами, а также с другими участниками, для оценки текущей ситуации. Как обычно, мы ожидаем конца финансового года, и этот момент уже близок", — отметил Абдель Рауф в интервью телеканалу CNBC Arabia. Министр подчеркнул, что по завершении текущего финансового года будет проведена детальная оценка двухсторонних экономических соглашений между Сирией и Россией, а также Ираном, что позволит определить кредитный баланс страны. Сирийский политик также добавил, что власти будут анализировать объемы выплат, произведенных через бартер, поставки фосфатов и нефти."Взамен будет рассмотрено, что было получено обеими сторонами, особенно российской стороной, такие как поставки пшеницы или других ресурсов", — добавил он. Ранее захватившие государственное телевидение вооруженные группы в Сирии заявили, что установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что он и несколько министров остаются в Сирии, не зная местонахождения президента и министра обороны. Премьер также заявил, что наладил контакт с лидерами боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*. * Запрещенная в России террористическая организация
https://1prime.ru/20241208/siriya-853423751.html
сирия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/847002511_28:0:771:557_1920x0_80_0_0_ae7eb3e799b93d4b158eba8b12bcb0a9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сирия, долговые обязательства
РОССИЯ, СИРИЯ, долговые обязательства
15:42 08.12.2024
 
В Сирии пообещали вскоре обсудить с Россией долговые обязательства страны

Глава Минфина Сирии: будущее правительство обсудит с РФ долговые обязательства

© Фото : TasnimПовреждения на месте удара ВВС Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске, Сирия
Повреждения на месте удара ВВС Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске, Сирия - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
© Фото : Tasnim
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 дек – ПРАЙМ. Будущее правительство Сирии планирует обсудить с российскими властями свои долговые обязательства по окончании финансового года, сообщил министр финансов Сирии Рияд Абдель Рауф.
"Мы намерены провести переговоры с российскими сторонами, а также с другими участниками, для оценки текущей ситуации. Как обычно, мы ожидаем конца финансового года, и этот момент уже близок", — отметил Абдель Рауф в интервью телеканалу CNBC Arabia. Министр подчеркнул, что по завершении текущего финансового года будет проведена детальная оценка двухсторонних экономических соглашений между Сирией и Россией, а также Ираном, что позволит определить кредитный баланс страны.
Дамаск - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
В Дамаске ввели комендантский час, пишет СМИ
15:28
Сирийский политик также добавил, что власти будут анализировать объемы выплат, произведенных через бартер, поставки фосфатов и нефти.
"Взамен будет рассмотрено, что было получено обеими сторонами, особенно российской стороной, такие как поставки пшеницы или других ресурсов", — добавил он.
Ранее захватившие государственное телевидение вооруженные группы в Сирии заявили, что установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что он и несколько министров остаются в Сирии, не зная местонахождения президента и министра обороны. Премьер также заявил, что наладил контакт с лидерами боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
РОССИЯСИРИЯдолговые обязательства
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала