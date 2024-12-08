https://1prime.ru/20241208/siriya-853420426.html

В истории Сирии начинается новая эпоха, заявил премьер страны

В истории Сирии начинается новая эпоха, заявил премьер страны - 08.12.2024, ПРАЙМ

В истории Сирии начинается новая эпоха, заявил премьер страны

В истории Сирии начинается новая эпоха, заявил премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли. | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T09:46+0300

2024-12-08T09:46+0300

2024-12-08T09:46+0300

сирия

башар асад

https://cdnn.1prime.ru/img/84197/03/841970391_0:77:1544:946_1920x0_80_0_0_56e90b125c1ff5d9337319365bc633fe.jpg

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. В истории Сирии начинается новая эпоха, заявил премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли."В истории Сирии начинается новый этап. Мы надеемся, что наступает эпоха плюрализма", - заявил сирийский политик по телефону телеканалу Al-Arabiya. Он6 добавил. что общался с президентом Башаром Асадом в последний раз вечером 7 декабря, но на текущий момент местонахождение лавы государства неизвестно. По его словам, ему также неизвестно, где находится глава Минобороны Сирии.Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. При этом отмечалось, что террористы призвали боевиков не устраивать погромов.

https://1prime.ru/20241208/853418864.html

сирия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сирия, башар асад