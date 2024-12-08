https://1prime.ru/20241208/siriya-853420426.html
В истории Сирии начинается новая эпоха, заявил премьер страны
В истории Сирии начинается новая эпоха, заявил премьер страны - 08.12.2024, ПРАЙМ
В истории Сирии начинается новая эпоха, заявил премьер страны
В истории Сирии начинается новая эпоха, заявил премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли. | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T09:46+0300
2024-12-08T09:46+0300
2024-12-08T09:46+0300
сирия
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. В истории Сирии начинается новая эпоха, заявил премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли."В истории Сирии начинается новый этап. Мы надеемся, что наступает эпоха плюрализма", - заявил сирийский политик по телефону телеканалу Al-Arabiya. Он6 добавил. что общался с президентом Башаром Асадом в последний раз вечером 7 декабря, но на текущий момент местонахождение лавы государства неизвестно. По его словам, ему также неизвестно, где находится глава Минобороны Сирии.Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. При этом отмечалось, что террористы призвали боевиков не устраивать погромов.
https://1prime.ru/20241208/853418864.html
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сирия, башар асад
В истории Сирии начинается новая эпоха, заявил премьер страны
Премьер Сирии Гази аль-Джаляли: начинается новая эпоха в истории Сирии
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. В истории Сирии начинается новая эпоха, заявил премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли.
"В истории Сирии начинается новый этап. Мы надеемся, что наступает эпоха плюрализма", - заявил сирийский политик по телефону телеканалу Al-Arabiya.
Он6 добавил. что общался с президентом Башаром Асадом в последний раз вечером 7 декабря, но на текущий момент местонахождение лавы государства неизвестно. По его словам, ему также неизвестно, где находится глава Минобороны Сирии.
Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. При этом отмечалось, что террористы призвали боевиков не устраивать погромов.
Асад покинул Сирию в неизвестном направлении, пишет Reuters