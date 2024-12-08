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СМИ заявили о намерении США сохранить военное присутствие в Сирии

СМИ заявили о намерении США сохранить военное присутствие в Сирии - 08.12.2024, ПРАЙМ

СМИ заявили о намерении США сохранить военное присутствие в Сирии

Соединенные Штаты намерены сохранить свое военное присутствие на востоке Сирии. Об этом сообщил заместитель помощника главы Минобороны США Даниэля Шапиро, его... | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T13:02+0300

2024-12-08T13:02+0300

2024-12-08T13:02+0300

сша

сирия

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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты намерены сохранить свое военное присутствие на востоке Сирии. Об этом сообщил заместитель помощника главы Минобороны США Даниэля Шапиро, его словам приводит агентство Reuters.Он также призвал все стороны конфликта защищать гражданское население и соблюдать международные нормы."Мы будем продолжать поддерживать наше (военное - ред.) присутствие на востоке Сирии, которое направлено исключительно на обеспечение военного поражения Исламского государства*.... Призываем все стороны (конфликта -ред.) в Сирии защитить гражданское население, в особенности меньшинства, уважать международные нормы и работать над заключением инклюзивного политического урегулирования", - передает агентство слова политика.Ранее террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"** и их союзники начали операцию по продвижению из северного Идлиба в сторону городов Алеппо и Хама. В результате этой операции, город Алеппо и его окрестности, включая важные объекты, такие как международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.* Запрещенная в России террористическая организация** Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация

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сша

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сша, сирия