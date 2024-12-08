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СМИ заявили о намерении США сохранить военное присутствие в Сирии - 08.12.2024, ПРАЙМ
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СМИ заявили о намерении США сохранить военное присутствие в Сирии
СМИ заявили о намерении США сохранить военное присутствие в Сирии - 08.12.2024, ПРАЙМ
СМИ заявили о намерении США сохранить военное присутствие в Сирии
Соединенные Штаты намерены сохранить свое военное присутствие на востоке Сирии. Об этом сообщил заместитель помощника главы Минобороны США Даниэля Шапиро, его... | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T13:02+0300
2024-12-08T13:02+0300
сша
сирия
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты намерены сохранить свое военное присутствие на востоке Сирии. Об этом сообщил заместитель помощника главы Минобороны США Даниэля Шапиро, его словам приводит агентство Reuters.Он также призвал все стороны конфликта защищать гражданское население и соблюдать международные нормы."Мы будем продолжать поддерживать наше (военное - ред.) присутствие на востоке Сирии, которое направлено исключительно на обеспечение военного поражения Исламского государства*.... Призываем все стороны (конфликта -ред.) в Сирии защитить гражданское население, в особенности меньшинства, уважать международные нормы и работать над заключением инклюзивного политического урегулирования", - передает агентство слова политика.Ранее террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"** и их союзники начали операцию по продвижению из северного Идлиба в сторону городов Алеппо и Хама. В результате этой операции, город Алеппо и его окрестности, включая важные объекты, такие как международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.* Запрещенная в России террористическая организация** Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация
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сша
сирия
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сша, сирия
США, СИРИЯ
13:02 08.12.2024
 
СМИ заявили о намерении США сохранить военное присутствие в Сирии

Reuters: США сохранят свое военное присутствие на востоке Сирии

© Фото : U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
© Фото : U.S. Department of Defense
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты намерены сохранить свое военное присутствие на востоке Сирии. Об этом сообщил заместитель помощника главы Минобороны США Даниэля Шапиро, его словам приводит агентство Reuters.
Он также призвал все стороны конфликта защищать гражданское население и соблюдать международные нормы.
"Мы будем продолжать поддерживать наше (военное - ред.) присутствие на востоке Сирии, которое направлено исключительно на обеспечение военного поражения Исламского государства*.... Призываем все стороны (конфликта -ред.) в Сирии защитить гражданское население, в особенности меньшинства, уважать международные нормы и работать над заключением инклюзивного политического урегулирования", - передает агентство слова политика.
Ранее террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"** и их союзники начали операцию по продвижению из северного Идлиба в сторону городов Алеппо и Хама. В результате этой операции, город Алеппо и его окрестности, включая важные объекты, такие как международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Ирак - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
СМИ сообщили об эвакуации посольства Ирака в Дамаске
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* Запрещенная в России террористическая организация
** Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация
 
СШАСИРИЯ
 
 
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