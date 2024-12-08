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Турция призвала к сохранению территориальной целостности Сирии - 08.12.2024, ПРАЙМ
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Турция призвала к сохранению территориальной целостности Сирии
Турция призвала к сохранению территориальной целостности Сирии - 08.12.2024, ПРАЙМ
Турция призвала к сохранению территориальной целостности Сирии
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал к сохранению территориальной целостности Сирии на фоне последних событий в стране. | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T13:47+0300
2024-12-08T13:47+0300
турция
сирия
хакан фидан
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АНКАРА, 8 дек – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал к сохранению территориальной целостности Сирии на фоне последних событий в стране. "Сирийский народ будет определять будущее своей страны. Турция придает большое значение национальному единству, суверенитету и территориальной целостности Сирии", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции в Дохе.Кроме того, по словам главы турецкого МИД, Анкара готова к работе с другими странами для восстановления Сирии, решения проблем в экономике. Более того, по словам Фидана, власти Турции высоко оценивают конструктивный подход России и Ирана к ситуации в Сирии.
https://1prime.ru/20241208/siriya-853422101.html
турция
сирия
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турция, сирия, хакан фидан
ТУРЦИЯ, СИРИЯ, Хакан Фидан
13:47 08.12.2024
 
Турция призвала к сохранению территориальной целостности Сирии

Глава МИД Турции Фидан призвал к сохранению территориальной целостности Сирии

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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АНКАРА, 8 дек – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал к сохранению территориальной целостности Сирии на фоне последних событий в стране.
"Сирийский народ будет определять будущее своей страны. Турция придает большое значение национальному единству, суверенитету и территориальной целостности Сирии", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции в Дохе.
Кроме того, по словам главы турецкого МИД, Анкара готова к работе с другими странами для восстановления Сирии, решения проблем в экономике.
Более того, по словам Фидана, власти Турции высоко оценивают конструктивный подход России и Ирана к ситуации в Сирии.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
СМИ заявили о намерении США сохранить военное присутствие в Сирии
13:02
 
ТУРЦИЯСИРИЯХакан Фидан
 
 
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