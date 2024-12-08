https://1prime.ru/20241208/siriya-853422434.html

Турция призвала к сохранению территориальной целостности Сирии

Турция призвала к сохранению территориальной целостности Сирии - 08.12.2024, ПРАЙМ

Турция призвала к сохранению территориальной целостности Сирии

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал к сохранению территориальной целостности Сирии на фоне последних событий в стране. | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T13:47+0300

2024-12-08T13:47+0300

2024-12-08T13:47+0300

турция

сирия

хакан фидан

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АНКАРА, 8 дек – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал к сохранению территориальной целостности Сирии на фоне последних событий в стране. "Сирийский народ будет определять будущее своей страны. Турция придает большое значение национальному единству, суверенитету и территориальной целостности Сирии", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции в Дохе.Кроме того, по словам главы турецкого МИД, Анкара готова к работе с другими странами для восстановления Сирии, решения проблем в экономике. Более того, по словам Фидана, власти Турции высоко оценивают конструктивный подход России и Ирана к ситуации в Сирии.

https://1prime.ru/20241208/siriya-853422101.html

турция

сирия

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турция, сирия, хакан фидан