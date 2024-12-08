https://1prime.ru/20241208/siriya-853423163.html

МИД заявил об уходе Асада с поста президента Сирии

МИД заявил об уходе Асада с поста президента Сирии - 08.12.2024, ПРАЙМ

МИД заявил об уходе Асада с поста президента Сирии

Сирийский президент Башар Асад принял решение покинуть пост главы государства в результате переговоров с участниками конфликта на территории страны. Об этом... | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T14:56+0300

2024-12-08T14:56+0300

2024-12-08T15:20+0300

россия

сирия

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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Сирийский президент Башар Асад принял решение покинуть пост главы государства в результате переговоров с участниками конфликта на территории страны. Об этом сообщили в российском Министерстве иностранных дел.В Telegram-канале ведомства также уточнили, что Асад дал указания мирно передать власть. Согласно посту, российская сторона с крайней озабоченностью следит за драматическими сирийскими событиями, а в переговорах участие не принимала."В результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Россия в этих переговорах не участвовала", - говорится в сообщении.В МИД сообщили, что военные базы России, размещенные на территории Сирии, находятся в повышенной боевой готовности. Согласно информации, российские власти призывают все вовлеченные стороны в Сирии отказаться от насилия и решить вопросы управления политическим путем.

https://1prime.ru/20241208/853418864.html

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