https://1prime.ru/20241208/siriya-853423163.html
МИД заявил об уходе Асада с поста президента Сирии
МИД заявил об уходе Асада с поста президента Сирии - 08.12.2024, ПРАЙМ
МИД заявил об уходе Асада с поста президента Сирии
Сирийский президент Башар Асад принял решение покинуть пост главы государства в результате переговоров с участниками конфликта на территории страны. Об этом... | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T14:56+0300
2024-12-08T14:56+0300
2024-12-08T15:20+0300
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Сирийский президент Башар Асад принял решение покинуть пост главы государства в результате переговоров с участниками конфликта на территории страны. Об этом сообщили в российском Министерстве иностранных дел.В Telegram-канале ведомства также уточнили, что Асад дал указания мирно передать власть. Согласно посту, российская сторона с крайней озабоченностью следит за драматическими сирийскими событиями, а в переговорах участие не принимала."В результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Россия в этих переговорах не участвовала", - говорится в сообщении.В МИД сообщили, что военные базы России, размещенные на территории Сирии, находятся в повышенной боевой готовности. Согласно информации, российские власти призывают все вовлеченные стороны в Сирии отказаться от насилия и решить вопросы управления политическим путем.
https://1prime.ru/20241208/853418864.html
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россия, сирия
МИД заявил об уходе Асада с поста президента Сирии
МИД: Асад покинул президентский пост и страну после внутрисирийских переговоров
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Сирийский президент Башар Асад принял решение покинуть пост главы государства в результате переговоров с участниками конфликта на территории страны. Об этом сообщили в российском Министерстве иностранных дел.
В Telegram-канале
ведомства также уточнили, что Асад дал указания мирно передать власть. Согласно посту, российская сторона с крайней озабоченностью следит за драматическими сирийскими событиями, а в переговорах участие не принимала.
"В результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Россия в этих переговорах не участвовала", - говорится в сообщении.
В МИД сообщили, что военные базы России, размещенные на территории Сирии, находятся в повышенной боевой готовности. Согласно информации, российские власти призывают все вовлеченные стороны в Сирии отказаться от насилия и решить вопросы управления политическим путем.
Асад покинул Сирию в неизвестном направлении, пишет Reuters