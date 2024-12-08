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В Дамаске ввели комендантский час, пишет СМИ - 08.12.2024, ПРАЙМ
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В Дамаске ввели комендантский час, пишет СМИ
В Дамаске ввели комендантский час, пишет СМИ - 08.12.2024, ПРАЙМ
В Дамаске ввели комендантский час, пишет СМИ
Захватившие столицу Сирии боевики вводят в Дамаске комендантский час, сообщила газета al-Watan. | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T15:28+0300
2024-12-08T15:45+0300
сирия
комендантский час
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Захватившие столицу Сирии боевики вводят в Дамаске комендантский час, сообщила газета al-Watan. "Военное командование вводит комендантский час в Дамаске с 16.00 до 05.00 (время совпадает с мск)", - сообщила газета. Срок действия новой меры не указан.Недавно захватившие государственное телевидение боевики в Сирии выступили в эфире, уверяя, что они установили контроль над всей страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли отметил, что он, наряду с несколькими министрами, остаётся в стране, при этом он не знает о местонахождении президента и министра обороны. Позднее поступила информация, что сирийский президент Башар Асад принял решение покинуть пост главы государства в результате переговоров с участниками конфликта на территории страны.
https://1prime.ru/20241208/siriya-853422434.html
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сирия, комендантский час
СИРИЯ, комендантский час
15:28 08.12.2024 (обновлено: 15:45 08.12.2024)
 
В Дамаске ввели комендантский час, пишет СМИ

al-Watan: захватившие Дамаск боевики объявили комендантский час в городе

© fotolia.com / pingvin57Дамаск
Дамаск - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
© fotolia.com / pingvin57
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Захватившие столицу Сирии боевики вводят в Дамаске комендантский час, сообщила газета al-Watan.
"Военное командование вводит комендантский час в Дамаске с 16.00 до 05.00 (время совпадает с мск)", - сообщила газета.
Срок действия новой меры не указан.
Недавно захватившие государственное телевидение боевики в Сирии выступили в эфире, уверяя, что они установили контроль над всей страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли отметил, что он, наряду с несколькими министрами, остаётся в стране, при этом он не знает о местонахождении президента и министра обороны.
Позднее поступила информация, что сирийский президент Башар Асад принял решение покинуть пост главы государства в результате переговоров с участниками конфликта на территории страны.
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СИРИЯкомендантский час
 
 
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