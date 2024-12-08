https://1prime.ru/20241208/siriya-853423751.html

В Дамаске ввели комендантский час, пишет СМИ

В Дамаске ввели комендантский час, пишет СМИ - 08.12.2024, ПРАЙМ

В Дамаске ввели комендантский час, пишет СМИ

Захватившие столицу Сирии боевики вводят в Дамаске комендантский час, сообщила газета al-Watan. | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T15:28+0300

2024-12-08T15:28+0300

2024-12-08T15:45+0300

сирия

комендантский час

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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Захватившие столицу Сирии боевики вводят в Дамаске комендантский час, сообщила газета al-Watan. "Военное командование вводит комендантский час в Дамаске с 16.00 до 05.00 (время совпадает с мск)", - сообщила газета. Срок действия новой меры не указан.Недавно захватившие государственное телевидение боевики в Сирии выступили в эфире, уверяя, что они установили контроль над всей страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли отметил, что он, наряду с несколькими министрами, остаётся в стране, при этом он не знает о местонахождении президента и министра обороны. Позднее поступила информация, что сирийский президент Башар Асад принял решение покинуть пост главы государства в результате переговоров с участниками конфликта на территории страны.

https://1prime.ru/20241208/siriya-853422434.html

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сирия, комендантский час