https://1prime.ru/20241208/siriya-853426533.html

Источник: сирийская оппозиция наладила каналы связи с правительством России

Источник: сирийская оппозиция наладила каналы связи с правительством России - 08.12.2024, ПРАЙМ

Источник: сирийская оппозиция наладила каналы связи с правительством России

Сирийская вооруженная оппозиция установила каналы связи с российским правительством. Об этом рассказал РИА Новости источник, близкий к руководству оппозиции. | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T18:58+0300

2024-12-08T18:58+0300

2024-12-08T19:06+0300

политика

оппозиция

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/76451/31/764513146_0:160:1700:1116_1920x0_80_0_0_b39048ce5e47002d86186ec7f545ea7e.jpg

МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Сирийская вооруженная оппозиция установила каналы связи с российским правительством. Об этом рассказал РИА Новости источник, близкий к руководству оппозиции.В частности, он заявил: "В настоящее время у нас (в рядах оппозиции в Сирии - прим. ред.) налажены каналы связи с российским правительством", - сообщил источник.Ранее представители оппозиции выступили по ТВ c заявлением об установлении контроля над страной.В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что сирийский президент Башар Асад по итогам переговоров с рядом участников конфликта решил уйти с поста и покинул Сирию, дав указание по мирной передаче власти. Представители России в переговорах не участвовала.

https://1prime.ru/20241208/siriya-853423163.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

оппозиция, россия