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Источник: сирийская оппозиция наладила каналы связи с правительством России - 08.12.2024, ПРАЙМ
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Источник: сирийская оппозиция наладила каналы связи с правительством России
Источник: сирийская оппозиция наладила каналы связи с правительством России - 08.12.2024, ПРАЙМ
Источник: сирийская оппозиция наладила каналы связи с правительством России
Сирийская вооруженная оппозиция установила каналы связи с российским правительством. Об этом рассказал РИА Новости источник, близкий к руководству оппозиции. | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T18:58+0300
2024-12-08T19:06+0300
политика
оппозиция
россия
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Сирийская вооруженная оппозиция установила каналы связи с российским правительством. Об этом рассказал РИА Новости источник, близкий к руководству оппозиции.В частности, он заявил: "В настоящее время у нас (в рядах оппозиции в Сирии - прим. ред.) налажены каналы связи с российским правительством", - сообщил источник.Ранее представители оппозиции выступили по ТВ c заявлением об установлении контроля над страной.В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что сирийский президент Башар Асад по итогам переговоров с рядом участников конфликта решил уйти с поста и покинул Сирию, дав указание по мирной передаче власти. Представители России в переговорах не участвовала.
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оппозиция, россия
Политика, Оппозиция, РОССИЯ
18:58 08.12.2024 (обновлено: 19:06 08.12.2024)
 
Источник: сирийская оппозиция наладила каналы связи с правительством России

Источник: оппозиция в Сирии наладила каналы связи с российским правительством

© fotolia.com / pingvin57Дамаск
Дамаск - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
© fotolia.com / pingvin57
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Сирийская вооруженная оппозиция установила каналы связи с российским правительством. Об этом рассказал РИА Новости источник, близкий к руководству оппозиции.
В частности, он заявил: "В настоящее время у нас (в рядах оппозиции в Сирии - прим. ред.) налажены каналы связи с российским правительством", - сообщил источник.
Ранее представители оппозиции выступили по ТВ c заявлением об установлении контроля над страной.
Переговоры президента РФ В. Путина с президентом Сирии Б. Асадом - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
МИД заявил об уходе Асада с поста президента Сирии
14:56
В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что сирийский президент Башар Асад по итогам переговоров с рядом участников конфликта решил уйти с поста и покинул Сирию, дав указание по мирной передаче власти. Представители России в переговорах не участвовала.
 
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