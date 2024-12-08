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Сирийская оппозиция сделала заявление в отношении российских военных баз
Сирийская оппозиция сделала заявление в отношении российских военных баз - 08.12.2024, ПРАЙМ
Сирийская оппозиция сделала заявление в отношении российских военных баз
Официальные лица Российской Федерации находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, передал источник РИА Новости в Кремле. | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T21:00+0300
2024-12-08T21:00+0300
2024-12-08T21:31+0300
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военные базы
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Официальные лица Российской Федерации находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, передал источник РИА Новости в Кремле.Также собеседник агентства заявил, что лидеры оппозиции "гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии".При этом было отмечено, что российское руководство выражает надежду на продолжение политического диалога во имя интересов народа и развития отношений между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой.
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военные базы, россия
Политика, военные базы, РОССИЯ
Сирийская оппозиция сделала заявление в отношении российских военных баз
СМИ: оппозиция гарантировала безопасность военных баз и дипучреждений РФ в Сирии
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Официальные лица Российской Федерации находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, передал источник РИА Новости в Кремле.
Также собеседник агентства заявил, что лидеры оппозиции "гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии".
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При этом было отмечено, что российское руководство выражает надежду на продолжение политического диалога во имя интересов народа и развития отношений между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой.