https://1prime.ru/20241208/siriya-853427291.html

Сирийская оппозиция сделала заявление в отношении российских военных баз

Сирийская оппозиция сделала заявление в отношении российских военных баз - 08.12.2024, ПРАЙМ

Сирийская оппозиция сделала заявление в отношении российских военных баз

Официальные лица Российской Федерации находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, передал источник РИА Новости в Кремле. | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T21:00+0300

2024-12-08T21:00+0300

2024-12-08T21:31+0300

политика

военные базы

россия

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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Официальные лица Российской Федерации находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, передал источник РИА Новости в Кремле.Также собеседник агентства заявил, что лидеры оппозиции "гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии".При этом было отмечено, что российское руководство выражает надежду на продолжение политического диалога во имя интересов народа и развития отношений между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой.

https://1prime.ru/20241208/siriya-853423163.html

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военные базы, россия