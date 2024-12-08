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Кандидат в госсекретари США принял решение не встречаться с Ермаком - 08.12.2024, ПРАЙМ
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Кандидат в госсекретари США принял решение не встречаться с Ермаком
Кандидат в госсекретари США принял решение не встречаться с Ермаком - 08.12.2024, ПРАЙМ
Кандидат в госсекретари США принял решение не встречаться с Ермаком
Кандидат в госсекретари Соединенных Штатов Марк Рубио отказался от встречи с главой офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Об этом... | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T15:38+0300
2024-12-08T15:38+0300
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МОСКВА, 8 дек – ПРАЙМ. Кандидат в госсекретари Соединенных Штатов Марк Рубио отказался от встречи с главой офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Об этом сообщила политический обозреватель Radio NV Юлия Забелина.По ее словам, Ермак намеревался посетить Соединенные Штаты еще после президентских выборов для того, чтобы пообщаться с окружением новоизбранного президента Дональда Трампа. Однако, как добавила обозреватель, встречу организовать не удалось, так как некоторые политики не понимали, почему ехать должен именно Ермак. "Да, с ним (Рубио – ред.) планировалась встреча... я даже сформулирую так: хотели с ним встречи. Ермак вообще хотел поехать в Америку, общаться с окружением Трампа сразу после выборов в США, в первую же неделю, но тогда не удалось сформировать встречи", - сказала Забелина.Аналитик уточнила, что советники, в том числе Джей Ди Вэнс, избранный вице-президентом, готовили справку на Ермака перед этой встречей. Они подготовили справку для понимания, кто такой Ермак, стоит ли с ним встречаться. Тот в свою очередь себя презентовал как посланник от Владимира Зеленского, чтобы познакомиться."Эти встречи, по моей информации, длились достаточно недолго, потому что у (кандидата на должность советника по вопросам нацбезопасности Майка) Уолца, Вэнса, Келлога просто куча встреч сейчас происходит", - добавила Забелина.
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россия, сша, украина, андрей ермак
РОССИЯ, США, УКРАИНА, Андрей Ермак
15:38 08.12.2024
 
Кандидат в госсекретари США принял решение не встречаться с Ермаком

Radio NV: Ермак хотел встретиться с кандидатом в госсекретари, но тот отказался

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 8 дек – ПРАЙМ. Кандидат в госсекретари Соединенных Штатов Марк Рубио отказался от встречи с главой офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Об этом сообщила политический обозреватель Radio NV Юлия Забелина.
По ее словам, Ермак намеревался посетить Соединенные Штаты еще после президентских выборов для того, чтобы пообщаться с окружением новоизбранного президента Дональда Трампа. Однако, как добавила обозреватель, встречу организовать не удалось, так как некоторые политики не понимали, почему ехать должен именно Ермак.
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"Да, с ним (Рубио – ред.) планировалась встреча... я даже сформулирую так: хотели с ним встречи. Ермак вообще хотел поехать в Америку, общаться с окружением Трампа сразу после выборов в США, в первую же неделю, но тогда не удалось сформировать встречи", - сказала Забелина.
Аналитик уточнила, что советники, в том числе Джей Ди Вэнс, избранный вице-президентом, готовили справку на Ермака перед этой встречей. Они подготовили справку для понимания, кто такой Ермак, стоит ли с ним встречаться. Тот в свою очередь себя презентовал как посланник от Владимира Зеленского, чтобы познакомиться.
"Эти встречи, по моей информации, длились достаточно недолго, потому что у (кандидата на должность советника по вопросам нацбезопасности Майка) Уолца, Вэнса, Келлога просто куча встреч сейчас происходит", - добавила Забелина.
 
РОССИЯСШАУКРАИНААндрей Ермак
 
 
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