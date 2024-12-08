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Байден рассказал, как США будут взаимодействовать с Сирией в будущем
Байден рассказал, как США будут взаимодействовать с Сирией в будущем - 08.12.2024, ПРАЙМ
Байден рассказал, как США будут взаимодействовать с Сирией в будущем
Соединенные Штаты будут взаимодействовать со всеми сирийскими группами над переходом власти, заявил в Белом доме президент США Джо Байден. | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T22:11+0300
2024-12-08T22:11+0300
2024-12-08T22:13+0300
политика
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взаимодействие
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты будут взаимодействовать со всеми сирийскими группами над переходом власти, заявил в Белом доме президент США Джо Байден. При этом он отметил, что Соединенные Штаты намерены сотрудничать в том числе в рамках процесса, который направляет ООН для перехода от режима Башара Асада "к независимой, суверенной Сирии с новой конституцией и правительством, которое служит всей Сирии".Вместе с тем американский лидер заявил, что Соединенные Штаты направят Сирии гумпомощь и окажут содействие в восстановлении страны.
https://1prime.ru/20241208/oon-853427041.html
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сша, взаимодействие
Политика, США, Взаимодействие
Байден рассказал, как США будут взаимодействовать с Сирией в будущем
Байден: США будут работать со всеми сирийскими группами над переходом власти
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты будут взаимодействовать со всеми сирийскими группами над переходом власти, заявил в Белом доме президент США Джо Байден.
При этом он отметил, что Соединенные Штаты намерены сотрудничать в том числе в рамках процесса, который направляет ООН для перехода от режима Башара Асада "к независимой, суверенной Сирии с новой конституцией и правительством, которое служит всей Сирии".
Россия запросила срочные консультации СБ ООН по Сирии, сообщил источник
Вместе с тем американский лидер заявил, что Соединенные Штаты направят Сирии гумпомощь и окажут содействие в восстановлении страны.