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Байден рассказал, как США будут взаимодействовать с Сирией в будущем

Байден рассказал, как США будут взаимодействовать с Сирией в будущем - 08.12.2024, ПРАЙМ

Байден рассказал, как США будут взаимодействовать с Сирией в будущем

Соединенные Штаты будут взаимодействовать со всеми сирийскими группами над переходом власти, заявил в Белом доме президент США Джо Байден. | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T22:11+0300

2024-12-08T22:11+0300

2024-12-08T22:13+0300

политика

сша

взаимодействие

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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты будут взаимодействовать со всеми сирийскими группами над переходом власти, заявил в Белом доме президент США Джо Байден. При этом он отметил, что Соединенные Штаты намерены сотрудничать в том числе в рамках процесса, который направляет ООН для перехода от режима Башара Асада "к независимой, суверенной Сирии с новой конституцией и правительством, которое служит всей Сирии".Вместе с тем американский лидер заявил, что Соединенные Штаты направят Сирии гумпомощь и окажут содействие в восстановлении страны.

https://1prime.ru/20241208/oon-853427041.html

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сша, взаимодействие