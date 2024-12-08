https://1prime.ru/20241208/tramp-853420297.html
В США раскрыли, о чем говорит встреча Трампа с Зеленским
В США раскрыли, о чем говорит встреча Трампа с Зеленским - 08.12.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли, о чем говорит встреча Трампа с Зеленским
Встреча фаворита президентской гонки в Соединенных Штатах Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского говорит о готовности Киева к уступкам. Об... | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T09:40+0300
2024-12-08T09:40+0300
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дональд трамп
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Встреча фаворита президентской гонки в Соединенных Штатах Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского говорит о готовности Киева к уступкам. Об этом сообщает издание The New York Times."Смена позиции (По конфликту — ред.) была расценена как способ, с помощью которого Украина хотела показать Трампу, что готова идти на уступки в рамках переговоров", — сообщается в статье.Кроме того, как пишет газета, Зеленский использовал церемонию в честь открытия Собора Парижской Богоматери, чтобы встретиться с Трампом и лоббировать свои интересы.Ранее 7 декабря Трамп, Макрон и Зеленский провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце, которая длилась всего 35 минут. Как писали западные СМИ, н6а совместном фото из дворца Трамп стоял "с каменным лицом" рядом с Зеленским, который явно ощущал себя некомфортно в компании двух президентов.
https://1prime.ru/20241208/zelenskiy-853419707.html
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украина, сша, франция, переговоры, дональд трамп, владимир зеленский
УКРАИНА, США, ФРАНЦИЯ, переговоры, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
В США раскрыли, о чем говорит встреча Трампа с Зеленским
NYT: встреча Зеленского с Трампом показывает готовность Киева к уступкам
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ.
Встреча фаворита президентской гонки в Соединенных Штатах Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского говорит о готовности Киева к уступкам. Об этом сообщает
издание The New York Times.
"Смена позиции (По конфликту — ред.) была расценена как способ, с помощью которого Украина хотела показать Трампу, что готова идти на уступки в рамках переговоров", — сообщается в статье.
Кроме того, как пишет газета, Зеленский использовал церемонию в честь открытия Собора Парижской Богоматери, чтобы встретиться с Трампом и лоббировать свои интересы.
Ранее 7 декабря Трамп, Макрон и Зеленский провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце, которая длилась всего 35 минут. Как писали западные СМИ, н6а совместном фото из дворца Трамп стоял "с каменным лицом" рядом с Зеленским, который явно ощущал себя некомфортно в компании двух президентов.
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