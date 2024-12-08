Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США раскрыли, о чем говорит встреча Трампа с Зеленским - 08.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241208/tramp-853420297.html
В США раскрыли, о чем говорит встреча Трампа с Зеленским
В США раскрыли, о чем говорит встреча Трампа с Зеленским - 08.12.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли, о чем говорит встреча Трампа с Зеленским
Встреча фаворита президентской гонки в Соединенных Штатах Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского говорит о готовности Киева к уступкам. Об... | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T09:40+0300
2024-12-08T09:40+0300
украина
сша
франция
переговоры
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_0:0:1630:916_1920x0_80_0_0_090c6b151d075906a3958f0b88467013.jpg
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Встреча фаворита президентской гонки в Соединенных Штатах Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского говорит о готовности Киева к уступкам. Об этом сообщает издание The New York Times."Смена позиции (По конфликту — ред.) была расценена как способ, с помощью которого Украина хотела показать Трампу, что готова идти на уступки в рамках переговоров", — сообщается в статье.Кроме того, как пишет газета, Зеленский использовал церемонию в честь открытия Собора Парижской Богоматери, чтобы встретиться с Трампом и лоббировать свои интересы.Ранее 7 декабря Трамп, Макрон и Зеленский провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце, которая длилась всего 35 минут. Как писали западные СМИ, н6а совместном фото из дворца Трамп стоял "с каменным лицом" рядом с Зеленским, который явно ощущал себя некомфортно в компании двух президентов.
https://1prime.ru/20241208/zelenskiy-853419707.html
украина
сша
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_75:0:1523:1086_1920x0_80_0_0_76aea44c91f33d0f70e24e957bbd80be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, франция, переговоры, дональд трамп, владимир зеленский
УКРАИНА, США, ФРАНЦИЯ, переговоры, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
09:40 08.12.2024
 
В США раскрыли, о чем говорит встреча Трампа с Зеленским

NYT: встреча Зеленского с Трампом показывает готовность Киева к уступкам

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Встреча фаворита президентской гонки в Соединенных Штатах Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского говорит о готовности Киева к уступкам. Об этом сообщает издание The New York Times.
"Смена позиции (По конфликту — ред.) была расценена как способ, с помощью которого Украина хотела показать Трампу, что готова идти на уступки в рамках переговоров", — сообщается в статье.
Кроме того, как пишет газета, Зеленский использовал церемонию в честь открытия Собора Парижской Богоматери, чтобы встретиться с Трампом и лоббировать свои интересы.
Ранее 7 декабря Трамп, Макрон и Зеленский провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце, которая длилась всего 35 минут. Как писали западные СМИ, н6а совместном фото из дворца Трамп стоял "с каменным лицом" рядом с Зеленским, который явно ощущал себя некомфортно в компании двух президентов.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
Зеленский не должен больше быть президентом, заявили в Pink Floyd
08:50
 
УКРАИНАСШАФРАНЦИЯпереговорыДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала