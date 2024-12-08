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Зеленский хочет "заключить сделку", заявил Трамп

Зеленский хочет "заключить сделку", заявил Трамп - 08.12.2024, ПРАЙМ

Зеленский хочет "заключить сделку", заявил Трамп

Украинский лидер Владимир Зеленский "хотел бы заключить сделку", рассказал лидер президентской гонки в Соединенных Штатах Дональд Трамп, при этом призвав к... | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T11:06+0300

2024-12-08T11:06+0300

2024-12-08T11:06+0300

россия

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский "хотел бы заключить сделку", рассказал лидер президентской гонки в Соединенных Штатах Дональд Трамп, при этом призвав к немедленному прекращению огня и переговорам. "Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить безумие... Нужно немедленное прекращение огня и начало переговоров. Слишком много жизней напрасно потеряно, слишком много семей разрушено, и если это продолжится, это может обернуться чем-то гораздо большим и худшим", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.Ранее Зеленский допускал, что Киев может начать обсуждать с Москвой урегулирование конфликта. По его словам, переговоры даже могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. При этом, подчеркивал Зеленский, страна должна достигнуть границ февраля 2022 года.

https://1prime.ru/20241207/zelenskiy-853409637.html

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россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп