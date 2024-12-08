https://1prime.ru/20241208/tramp-853421987.html
Трамп призвал Путина "действовать" для переговоров по Украине
Трамп призвал Путина "действовать" для переговоров по Украине - 08.12.2024, ПРАЙМ
Трамп призвал Путина "действовать" для переговоров по Украине
Пришло "время действовать" российскому президенту Владимиру Путину для переговоров по украинскому вопросу. Об этом сообщил фаворит президентской гонки в США... | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T12:57+0300
2024-12-08T12:57+0300
2024-12-08T12:57+0300
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Пришло "время действовать" российскому президенту Владимиру Путину для переговоров по украинскому вопросу. Об этом сообщил фаворит президентской гонки в США Дональд Трамп."Я знаю Владимира (Путина - ред.) хорошо. Настало его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!" - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Победивший в президентской гонке в США Трамп не раз заявлял, что, если бы он был президентом страны вместо Байдена, то украинский конфликт никогда бы не начался. Трамп также утверждал, что в случае избрания президентом сможет добиться урегулирования всего в течение 24 часов.
https://1prime.ru/20241208/tramp-853421519.html
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россия, сша, дональд трамп, владимир путин
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп призвал Путина "действовать" для переговоров по Украине
Трамп: пришло "время действовать" Путину для переговоров по Украине
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Пришло "время действовать" российскому президенту Владимиру Путину для переговоров по украинскому вопросу. Об этом сообщил фаворит президентской гонки в США Дональд Трамп.
"Я знаю Владимира (Путина - ред.) хорошо. Настало его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!" - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Победивший в президентской гонке в США Трамп не раз заявлял, что, если бы он был президентом страны вместо Байдена, то украинский конфликт никогда бы не начался. Трамп также утверждал, что в случае избрания президентом сможет добиться урегулирования всего в течение 24 часов.
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