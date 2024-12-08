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В США объяснили, какие рычаги влияния на Россию могут быть у Трампа
В США объяснили, какие рычаги влияния на Россию могут быть у Трампа - 08.12.2024, ПРАЙМ
В США объяснили, какие рычаги влияния на Россию могут быть у Трампа
Из-за действий администрации Джо Байдена у Дональда Трампа не останется рычагов влияния для мирное урегулирования украинского конфликта. Такое мнение в беседе с | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T18:15+0300
2024-12-08T18:15+0300
2024-12-08T18:16+0300
политика
дональд трамп
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Из-за действий администрации Джо Байдена у Дональда Трампа не останется рычагов влияния для мирное урегулирования украинского конфликта. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Deep Dive высказал подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис .По его словам, "действия Байдена настолько сильно повлияют на исход конфликта, что не оставят Трампу никаких рычагов влияния (на урегулирование на Украине - прим. ред.)" При этом Дэвис отметил, что такая ситуация складывается из-за "из-за ужасной политики", проводившейся американской администрацией на протяжении последних почти трех лет, и не способности США "признать истинную реальность". Несмотря на то, что Трамп опытный переговорщик, ему вряд ли удастся заключить хорошую сделку по украинскому вопросу, ведь для этого необходимо "иметь рычаги влияния, а просто наводнить Украину еще кучей бомб и боеприпасов — это не даст вам никаких рычагов", подчеркнул подполковник.
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дональд трамп, россия
Политика, Дональд Трамп, РОССИЯ
В США объяснили, какие рычаги влияния на Россию могут быть у Трампа
Дэвис: политика Байдена по Украине оставит Трампа без рычагов влияния на Россию
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ.
Из-за действий администрации Джо Байдена у Дональда Трампа не останется рычагов влияния для мирное урегулирования украинского конфликта. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Deep Dive
высказал подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис .
По его словам, "действия Байдена настолько сильно повлияют на исход конфликта, что не оставят Трампу никаких рычагов влияния (на урегулирование на Украине - прим. ред.)"
При этом Дэвис отметил, что такая ситуация складывается из-за "из-за ужасной политики", проводившейся американской администрацией на протяжении последних почти трех лет, и не способности США "признать истинную реальность".
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Несмотря на то, что Трамп опытный переговорщик, ему вряд ли удастся заключить хорошую сделку по украинскому вопросу, ведь для этого необходимо "иметь рычаги влияния, а просто наводнить Украину еще кучей бомб и боеприпасов — это не даст вам никаких рычагов", подчеркнул подполковник.