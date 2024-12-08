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"Методично перемалывает ВСУ". В США рассказали о лучшем самолете России - 08.12.2024, ПРАЙМ
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Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20241208/tu-22m3-853426715.html
"Методично перемалывает ВСУ". В США рассказали о лучшем самолете России
"Методично перемалывает ВСУ". В США рассказали о лучшем самолете России - 08.12.2024, ПРАЙМ
"Методично перемалывает ВСУ". В США рассказали о лучшем самолете России
Дальний сверхзвуковой Ту-22М3 — лучший бомбардировщик России. Ему не способна противостоять ни одна система противовоздушной обороны Запада, утверждает в... | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T19:28+0300
2024-12-08T19:33+0300
вооружения
россия
самолет
экспертное мнение
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Дальний сверхзвуковой Ту-22М3 — лучший бомбардировщик России. Ему не способна противостоять ни одна система противовоздушной обороны Запада, утверждает в материале для The National Interest аналитик по вопросам нацбезопасности Брэндон Вейхерт.По его словам, Ту-22М3 (по классификации НАТО Backfire - "Обратный удар") - "искусно сделанная птица", которая "преуспела в уничтожении украинских целей" на суше и на море.В статье отмечается, что один из главных видов вооружений российского бомбардировщика в СВО — крылатые ракеты Х-22. При этом подчеркивается, что указанные ракеты - "очень важное оружие для России, поскольку могут оснащаться как обычным, так и ядерным боезарядом".Отдельно Вейхерт нахваливает летные качества Ту-22М3, акцентируя на том, что низкорасположенные крылья с изменяемой стреловидностью делают этот бомбардировщик "быстрым, маневренным, точным и малоуязвимым".А в заключение аналитик констатирует, что сколько бы и каких бы только вооружений НАТО не поставила Киеву, ВС России "неуклонно и методично перемалывают Вооруженные силы Украины на земле и в воздухе, и Ту-22М3 "Обратный огонь" оправдал и название, и репутацию".
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россия, самолет, экспертное мнение
Вооружения, РОССИЯ, самолет, экспертное мнение
19:28 08.12.2024 (обновлено: 19:33 08.12.2024)
 
"Методично перемалывает ВСУ". В США рассказали о лучшем самолете России

TNI: дальний сверхзвуковой Ту-22М3 — лучший российский бомбардировщик

© Фото : Telegram/Минобороны РФСамолеты Ту-95мс и дальние бомбардировщики Ту-22м3 во время патрулирования. Скриншот видео
Самолеты Ту-95мс и дальние бомбардировщики Ту-22м3 во время патрулирования. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
© Фото : Telegram/Минобороны РФ
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Дальний сверхзвуковой Ту-22М3 — лучший бомбардировщик России. Ему не способна противостоять ни одна система противовоздушной обороны Запада, утверждает в материале для The National Interest аналитик по вопросам нацбезопасности Брэндон Вейхерт.
По его словам, Ту-22М3 (по классификации НАТО Backfire - "Обратный удар") - "искусно сделанная птица", которая "преуспела в уничтожении украинских целей" на суше и на море.
В статье отмечается, что один из главных видов вооружений российского бомбардировщика в СВО — крылатые ракеты Х-22. При этом подчеркивается, что указанные ракеты - "очень важное оружие для России, поскольку могут оснащаться как обычным, так и ядерным боезарядом".
Отдельно Вейхерт нахваливает летные качества Ту-22М3, акцентируя на том, что низкорасположенные крылья с изменяемой стреловидностью делают этот бомбардировщик "быстрым, маневренным, точным и малоуязвимым".
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А в заключение аналитик констатирует, что сколько бы и каких бы только вооружений НАТО не поставила Киеву, ВС России "неуклонно и методично перемалывают Вооруженные силы Украины на земле и в воздухе, и Ту-22М3 "Обратный огонь" оправдал и название, и репутацию".
 
ВооруженияРОССИЯсамолетэкспертное мнение
 
 
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