https://1prime.ru/20241208/tu-22m3-853426715.html

"Методично перемалывает ВСУ". В США рассказали о лучшем самолете России

"Методично перемалывает ВСУ". В США рассказали о лучшем самолете России - 08.12.2024, ПРАЙМ

"Методично перемалывает ВСУ". В США рассказали о лучшем самолете России

Дальний сверхзвуковой Ту-22М3 — лучший бомбардировщик России. Ему не способна противостоять ни одна система противовоздушной обороны Запада, утверждает в... | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T19:28+0300

2024-12-08T19:28+0300

2024-12-08T19:33+0300

вооружения

россия

самолет

экспертное мнение

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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Дальний сверхзвуковой Ту-22М3 — лучший бомбардировщик России. Ему не способна противостоять ни одна система противовоздушной обороны Запада, утверждает в материале для The National Interest аналитик по вопросам нацбезопасности Брэндон Вейхерт.По его словам, Ту-22М3 (по классификации НАТО Backfire - "Обратный удар") - "искусно сделанная птица", которая "преуспела в уничтожении украинских целей" на суше и на море.В статье отмечается, что один из главных видов вооружений российского бомбардировщика в СВО — крылатые ракеты Х-22. При этом подчеркивается, что указанные ракеты - "очень важное оружие для России, поскольку могут оснащаться как обычным, так и ядерным боезарядом".Отдельно Вейхерт нахваливает летные качества Ту-22М3, акцентируя на том, что низкорасположенные крылья с изменяемой стреловидностью делают этот бомбардировщик "быстрым, маневренным, точным и малоуязвимым".А в заключение аналитик констатирует, что сколько бы и каких бы только вооружений НАТО не поставила Киеву, ВС России "неуклонно и методично перемалывают Вооруженные силы Украины на земле и в воздухе, и Ту-22М3 "Обратный огонь" оправдал и название, и репутацию".

https://1prime.ru/20241024/t-72-852403834.html

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россия, самолет, экспертное мнение