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В Крыму назвали приемлемые условия для мирного соглашения по Украине - 08.12.2024, ПРАЙМ
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В Крыму назвали приемлемые условия для мирного соглашения по Украине
В Крыму назвали приемлемые условия для мирного соглашения по Украине - 08.12.2024, ПРАЙМ
В Крыму назвали приемлемые условия для мирного соглашения по Украине
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что для достижения мирного соглашения по Украине важны такие условия, как гарантии безопасности,... | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T14:15+0300
2024-12-08T14:15+0300
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что для достижения мирного соглашения по Украине важны такие условия, как гарантии безопасности, признание новых регионов и снятие санкций с России. Он отметил, что возможности для урегулирования конфликта существуют, однако нет уверенности в том, что удастся достичь прочного мира. По его словам, все еще есть силы, заинтересованные в продолжении конфликта. Константинов упомянул, что победа Дональда Трампа на выборах в США открывает новые перспективы для урегулирования, но инициатива Владимира Зеленского о проведении второго "саммита мира" не изменяет эту ситуацию. Он также подчеркнул, что война сложилась не в пользу Зеленского, поэтому тот будет стремиться затянуть конфликт, имея поддержку союзников как в Европе, так и за океаном. По его мнению, России необходимо укрепить свои позиции перед потенциальными переговорами. В июне Путин предложил мирное урегулирование конфликта, призвав к прекращению огня и выводу украинских войск. Однако после атак ВСУ на Курскую область, Путин объявил о невозможности переговоров с Украиной при текущей ситуации, где происходят атаки на гражданское население. Зеленский, в свою очередь, озвучивал свой так называемый "план победы", который включает в себя приглашение Украины в НАТО и снятие ограничений на удары по российской территории. Он отметил, что реализация плана зависит от поддержки со стороны партнеров, хотя получил информацию о скептицизме Германии по вопросу членов НАТО для Украины.
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россия, украина, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
14:15 08.12.2024
 
В Крыму назвали приемлемые условия для мирного соглашения по Украине

Константинов назвал приемлемые условия для мирного соглашения по Украине

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЯлта, Крым
Ялта, Крым - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что для достижения мирного соглашения по Украине важны такие условия, как гарантии безопасности, признание новых регионов и снятие санкций с России.
Он отметил, что возможности для урегулирования конфликта существуют, однако нет уверенности в том, что удастся достичь прочного мира. По его словам, все еще есть силы, заинтересованные в продолжении конфликта.
Константинов упомянул, что победа Дональда Трампа на выборах в США открывает новые перспективы для урегулирования, но инициатива Владимира Зеленского о проведении второго "саммита мира" не изменяет эту ситуацию.
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Он также подчеркнул, что война сложилась не в пользу Зеленского, поэтому тот будет стремиться затянуть конфликт, имея поддержку союзников как в Европе, так и за океаном. По его мнению, России необходимо укрепить свои позиции перед потенциальными переговорами.
В июне Путин предложил мирное урегулирование конфликта, призвав к прекращению огня и выводу украинских войск. Однако после атак ВСУ на Курскую область, Путин объявил о невозможности переговоров с Украиной при текущей ситуации, где происходят атаки на гражданское население.
Зеленский, в свою очередь, озвучивал свой так называемый "план победы", который включает в себя приглашение Украины в НАТО и снятие ограничений на удары по российской территории. Он отметил, что реализация плана зависит от поддержки со стороны партнеров, хотя получил информацию о скептицизме Германии по вопросу членов НАТО для Украины.
 
РОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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