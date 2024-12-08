https://1prime.ru/20241208/ukraina-853422729.html

В Крыму назвали приемлемые условия для мирного соглашения по Украине

В Крыму назвали приемлемые условия для мирного соглашения по Украине - 08.12.2024, ПРАЙМ

В Крыму назвали приемлемые условия для мирного соглашения по Украине

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что для достижения мирного соглашения по Украине важны такие условия, как гарантии безопасности,... | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T14:15+0300

2024-12-08T14:15+0300

2024-12-08T14:15+0300

россия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что для достижения мирного соглашения по Украине важны такие условия, как гарантии безопасности, признание новых регионов и снятие санкций с России. Он отметил, что возможности для урегулирования конфликта существуют, однако нет уверенности в том, что удастся достичь прочного мира. По его словам, все еще есть силы, заинтересованные в продолжении конфликта. Константинов упомянул, что победа Дональда Трампа на выборах в США открывает новые перспективы для урегулирования, но инициатива Владимира Зеленского о проведении второго "саммита мира" не изменяет эту ситуацию. Он также подчеркнул, что война сложилась не в пользу Зеленского, поэтому тот будет стремиться затянуть конфликт, имея поддержку союзников как в Европе, так и за океаном. По его мнению, России необходимо укрепить свои позиции перед потенциальными переговорами. В июне Путин предложил мирное урегулирование конфликта, призвав к прекращению огня и выводу украинских войск. Однако после атак ВСУ на Курскую область, Путин объявил о невозможности переговоров с Украиной при текущей ситуации, где происходят атаки на гражданское население. Зеленский, в свою очередь, озвучивал свой так называемый "план победы", который включает в себя приглашение Украины в НАТО и снятие ограничений на удары по российской территории. Он отметил, что реализация плана зависит от поддержки со стороны партнеров, хотя получил информацию о скептицизме Германии по вопросу членов НАТО для Украины.

https://1prime.ru/20241207/krym-853409751.html

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россия, украина, владимир зеленский