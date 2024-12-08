https://1prime.ru/20241208/ukraina-853422729.html
В Крыму назвали приемлемые условия для мирного соглашения по Украине
В Крыму назвали приемлемые условия для мирного соглашения по Украине - 08.12.2024, ПРАЙМ
В Крыму назвали приемлемые условия для мирного соглашения по Украине
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что для достижения мирного соглашения по Украине важны такие условия, как гарантии безопасности,... | 08.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-08T14:15+0300
2024-12-08T14:15+0300
2024-12-08T14:15+0300
россия
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/62/842296257_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_2f12038985aa3ed6422e6c32bc1dde7d.jpg
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что для достижения мирного соглашения по Украине важны такие условия, как гарантии безопасности, признание новых регионов и снятие санкций с России. Он отметил, что возможности для урегулирования конфликта существуют, однако нет уверенности в том, что удастся достичь прочного мира. По его словам, все еще есть силы, заинтересованные в продолжении конфликта. Константинов упомянул, что победа Дональда Трампа на выборах в США открывает новые перспективы для урегулирования, но инициатива Владимира Зеленского о проведении второго "саммита мира" не изменяет эту ситуацию. Он также подчеркнул, что война сложилась не в пользу Зеленского, поэтому тот будет стремиться затянуть конфликт, имея поддержку союзников как в Европе, так и за океаном. По его мнению, России необходимо укрепить свои позиции перед потенциальными переговорами. В июне Путин предложил мирное урегулирование конфликта, призвав к прекращению огня и выводу украинских войск. Однако после атак ВСУ на Курскую область, Путин объявил о невозможности переговоров с Украиной при текущей ситуации, где происходят атаки на гражданское население. Зеленский, в свою очередь, озвучивал свой так называемый "план победы", который включает в себя приглашение Украины в НАТО и снятие ограничений на удары по российской территории. Он отметил, что реализация плана зависит от поддержки со стороны партнеров, хотя получил информацию о скептицизме Германии по вопросу членов НАТО для Украины.
https://1prime.ru/20241207/krym-853409751.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/62/842296257_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_bf765ec5d9aa60560e0a343d62ce150e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
В Крыму назвали приемлемые условия для мирного соглашения по Украине
Константинов назвал приемлемые условия для мирного соглашения по Украине
МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что для достижения мирного соглашения по Украине важны такие условия, как гарантии безопасности, признание новых регионов и снятие санкций с России.
Он отметил, что возможности для урегулирования конфликта существуют, однако нет уверенности в том, что удастся достичь прочного мира. По его словам, все еще есть силы, заинтересованные в продолжении конфликта.
Константинов упомянул, что победа Дональда Трампа на выборах в США открывает новые перспективы для урегулирования, но инициатива Владимира Зеленского о проведении второго "саммита мира" не изменяет эту ситуацию.
В Крыму допустили самораспад Украины
Он также подчеркнул, что война сложилась не в пользу Зеленского, поэтому тот будет стремиться затянуть конфликт, имея поддержку союзников как в Европе, так и за океаном. По его мнению, России необходимо укрепить свои позиции перед потенциальными переговорами.
В июне Путин предложил мирное урегулирование конфликта, призвав к прекращению огня и выводу украинских войск. Однако после атак ВСУ на Курскую область, Путин объявил о невозможности переговоров с Украиной при текущей ситуации, где происходят атаки на гражданское население.
Зеленский, в свою очередь, озвучивал свой так называемый "план победы", который включает в себя приглашение Украины в НАТО и снятие ограничений на удары по российской территории. Он отметил, что реализация плана зависит от поддержки со стороны партнеров, хотя получил информацию о скептицизме Германии по вопросу членов НАТО для Украины.