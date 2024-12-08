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В РСХБ раскрыли объем трат россиян в Италии по картам UnionPay

В РСХБ раскрыли объем трат россиян в Италии по картам UnionPay - 08.12.2024, ПРАЙМ

В РСХБ раскрыли объем трат россиян в Италии по картам UnionPay

Клиенты Россельхозбанка в октябре 2024 года потратили в Италии более 2,2 миллиарда рублей с карт UnionPay, сообщает РИА Новости со ссылкой на кредитную... | 08.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-08T10:25+0300

2024-12-08T10:25+0300

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россия

италия

россельхозбанк

unionpay

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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Клиенты Россельхозбанка в октябре 2024 года потратили в Италии более 2,2 миллиарда рублей с карт UnionPay, сообщает РИА Новости со ссылкой на кредитную организацию. "Италия стала лидером по объему средств, потраченных российскими туристами с картами UnionPay Россельхозбанка в октябре. В этой стране было совершено свыше 22,8 тысячи транзакций на сумму более 2,2 миллиарда рублей", - говорится в официальном сообщении. Согласно информации, почти 87% покупок россиян в Италии состояли из одежды, при этом средний чек одной покупки составил 155 тысяч рублей. На втором месте по популярности оказались непродовольственные товары: канцтовары и игрушки, со средним чеком 81 тысяча рублей, что составило 4,7% от общего объема. Товары для дома составили 2,1% общего оборота, со средним чеком в 100 тысяч рублей, а услуги (например, клининг, транспортные и юридические услуги) заняли 1,4% с средней суммой чека 71 тысяча рублей. Завершает список наиболее популярных покупок траты на отели и супермаркеты с долей по 1% и средней суммой чека 54 тысячи и 10 тысяч рублей соответственно, как указано в материалах. В целом за октябрь 2024 года клиенты Россельхозбанка совершили более 418 тысяч операций по картам UnionPay на общую сумму 6,7 миллиарда рублей. За десять месяцев 2024 года объем операций вырос до 57 миллиардов рублей. "Транзакции по картам UnionPay Россельхозбанка успешно обрабатываются более чем в 123 странах на четырех континентах. Наши клиенты используют их для покупок в магазинах и кафе, оплаты трансферов, а также для снятия и пополнения счета за границей. Мы ожидаем сохранение спроса на карты и сезонный рост объема транзакций в период новогодних праздников", - прокомментировала заместитель председателя правления РСХБ Юлия Деменюк.

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россия, италия, россельхозбанк, unionpay